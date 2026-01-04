बांद्यातील धोकादायक खड्डा अपघातानंतर अखेर बुजविला
15520
बांद्यातील धोकादायक खड्डा
अपघातानंतर अखेर बुजविला
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ४ ः येथील उड्डाणपुलाजवळ महामार्गाच्या कामासाठी खोदण्यात आलेल्या खड्ड्यात पडून एक बँक कर्मचारी तरुणी गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली होती. हा प्रकार घडल्यानंतर माजी उपसरपंच जावेद खतीब व बाळू सावंत यांनी याची तात्काळ दखल घेत आज सकाळी संबंधित खड्डा बुजवून संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी पुढाकार घेतला.
तो खड्डा रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्यांना स्पष्टपणे दिसत नसल्याने अत्यंत धोकादायक ठरत होता. एक बँक कर्मचारी तरुणी आपल्या घरी जात असताना अचानक या खड्ड्यात पडून गंभीर जखमी झाली होती. घटनेनंतर नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत होता. त्यानंतर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत खड्डा बुजविण्यात आल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. यावेळी मनसे तालुकाप्रमुख मिलिंद सावंत, माजी सरपंच अशोक सावंत, विकी केरकर, माजी ग्रामपंचायत सदस्य राजेश विरनोडकर आदी उपस्थित होते. महामार्गाच्या कामादरम्यान सुरक्षिततेच्या उपाययोजना न केल्यास अशा घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता असल्याने संबंधित यंत्रणांनी वेळीच खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.