पोंभुर्ले येथे उद्या राज्यस्तरीय ‘दर्पण’ पुरस्कार वितरण सोहळा

सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ४ : मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक ‘दर्पण’कार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दरवर्षी दिला जाणारा मानाचा राज्यस्तरीय ‘दर्पण’ पुरस्कार वितरण सोहळा मंगळवारी (ता. ६) आयोजित केला आहे. महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधी, फलटण या संस्थेच्यावतीने आणि पोंभुर्ले ग्रामपंचायत, जांभेकर कुटुंबीय तसेच पोंभुर्ले व जांभे-देऊळवाडी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने हा सोहळा पोंभुर्ले (ता. देवगड) येथील दर्पण सभागृह येथे सकाळी साडेदहाला होणार आहे.
या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधीचे अध्यक्ष रवींद्र बेडकिहाळ असून मुंबई दूरदर्शन केंद्राचे माजी सहाय्यक केंद्र संचालक जयेंद्र भाटकर यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे, अशी माहिती आयोजकांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष गणेश गावकर आणि महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते पुरस्कार विजेत्यांना गौरविण्यात येणार आहे. यामध्ये ज्येष्ठ पत्रकार राजीव साबडे (पुणे), शंतनू डोईफोडे (नांदेड), बसवेश्वर चेणगे (मसूर, जि. सातारा), जीवनधर चव्हाण (सातारा), प्रकाश कुलथे (श्रीरामपूर), विजय पालकर (माणगाव, सिंधुदुर्ग), श्रीराम जोशी (अहिल्यानगर), ‘सकाळ’चे अनिल काळबांडे (यवतमाळ), आशिष कदम (कोल्हापूर) व पुण्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील यांना गौरविण्यात येणार आहे. यानिमित्त साहित्यिक रवींद्र बेडकिहाळ लिखित ‘दर्पणकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर-कर्तृत्त्वाचा एक शोध’ या त्रिखंडात्मक चरित्राचे लोकार्पण होणार आहे.
