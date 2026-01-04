‘शाळा बचाव’साठी आज मोर्चा
‘शाळा बचाव’साठी आज मोर्चा
सिंधुदुर्गनगरीत आयोजन : जिल्हावासीयांना सहभागाची हाक
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ४ : पटसंख्येवर आधारित शिक्षक संच मान्यता करण्याचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा. तसेच बंद पडत चाललेल्या शाळा वाचवाव्यात, याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्या (ता. ५) सिंधुदुर्गनगरी येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन केले आहे. ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंच, सिंधुदुर्ग’ यांच्यावतीने हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
शासन निर्णय (१५ मार्च २०२४) नुसार गावागावांतील अनुदानित, शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पटसंख्येचे कारण पुढे करून अनुदानित शाळा बंद करण्याचा सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप करत त्याला विरोध म्हणून उद्या (ता. ५) सकाळी १०.३० वाजता ओरोस फाटा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये ग्रामस्थ, पालक, शिक्षणप्रेमी नागरिक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. सरकारने जाचक शासन निर्णयांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शाळा बंद पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून, हे निर्णय अन्यायकारक व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला घातक असल्याचे मंचतर्फे सांगण्यात आले आहे. शाळा वाचल्या तर शिक्षण वाचेल, ग्रामीण जीवनात सकारात्मक बदल होईल, गावे ओस पडणार नाहीत आणि मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून त्यामध्ये सकारात्मक बदल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गरीब, कष्टकरी, शेतकरी व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी जिल्ह्यातील जनतेने एकत्र येऊन उठाव करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही सांगण्यात आले. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित या मोर्चात सर्व शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा, तसेच ज्या शाळांमधून आपण शिक्षण घेतले त्या शाळा अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने योग्य पावले उचलावीत, असे आवाहन शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंच, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष संजय वैतुरेकर आणि सचिव महेश पाटोळे यांनी केले आहे.
