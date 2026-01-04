बांद्यात ‘जलजीवन’ची वाहिनी फुटली
15564
बांद्यात ‘जलजीवन’ची वाहिनी फुटली
हजारो लीटर पाणी वाया; प्रशासनासह ठेकेदाराचे दुर्लक्ष, ठाकरे शिवसेनेकडून निषेध
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ४ ः सटमटवाडी येथे महामार्गालगत जलजीवन मिशन अंतर्गत टाकलेली जलवाहिनी फुटल्याने गेल्या काही दिवसांपासून दररोज हजारो लिटर पाणी अक्षरशः वाया जात आहे. जलवाहिनी फुटल्यामुळे संबंधित ठिकाणी मोठा खड्डा पडला असून या मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या दुचाकीस्वारांसह वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटातर्फे केळीचे रोप लावून निषेध केला. प्रशासन आणि ठेकेदाराच्या दुर्लक्षाबाबत संताप व्यक्त केला. योग्य दखल न घेतल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला.
बांदा शहर अध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते. विशेषतः रात्रीच्या वेळी हा खड्डा अपघातास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता असून स्थानिक नागरिकांचा जीव धोक्यात येत असल्याचे चित्र आहे. या गंभीर समस्येबाबत ग्रामस्थांनी वेळोवेळी संबंधित ठेकेदार व प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मात्र, वारंवार तक्रारी करूनही ठेकेदाराकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. पाण्याची नासाडी सुरूच राहिल्याने तसेच रस्त्याची दुरवस्था कायम असल्याने नागरिकांचा संयम अखेर सुटला. आज सकाळी ग्रामस्थांनी अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला. जलवाहिनी फुटून पडलेल्या खड्ड्यात केळीचे झाड लावून प्रशासन आणि ठेकेदाराच्या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यात आला. हा प्रकार परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. यावेळी प्रदीप कळंगुटकर, विठ्ठल केळुस्कर, सुरज मांजरेकर, विवेक केळुस्कर, संजय केळुस्कर, महेंद्र मांजरेकर, विशाल कळंगुटकर, बंड्या गिरप, सुभाष शिरोडकर, आनंद वसकर, किरण नाईक, भाऊ अळवणी, सचिन वीर,प्रमोद कळंगुटकर आदी उपस्थित होते.
--------------
एकीकडे जागृती; दुसरीकडे हलगर्जीपणा
यावेळी श्री. काणेकर यांनी सांगितले की, पाणी वाचवण्याबाबत शासन एकीकडे जनजागृती करत आहे, तर दुसरीकडे ठेकेदारांच्या हलगर्जीपणामुळे हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. संबंधितांनी तातडीने जलवाहिनी दुरुस्त करून रस्ता सुरक्षित करावा, अन्यथा ग्रामस्थांना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.