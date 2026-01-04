पोफळी परिसरातील गावांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा
पोफळी परिसरात कमी दाबाने पाणी
कोयनेच्या बोगद्यातील गळती दुरूस्ती; पाच गांवाना तीन महिने होणार त्रास
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ४ : कोयना धरणाच्या बोगद्याला आणि सर्जवेलला लागलेली गळती काढण्याचे काम सध्या सुरू असल्यामुळे कोयना प्रकल्पाचे टप्पे १ व २ बंद आहेत. त्यामधून होणारी वीजनिर्मितीही थांबलेली आहे. त्याचा स्थानिक गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. पोफळीसह ५ गावांना कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे. पोफळी महानिर्मिती कंपनीच्या वसाहतीलाही याचा फटका बसला आहे. पुढील तीन महिने हा त्रास सहन करावा लागणार आहे.
कोयना प्रकल्पाच्या पोफळी येथील टप्पा १ आणि २ साठी कोयना धरणातून पाणी आणण्यात आले आहे. हे पाणी आणण्यासाठी डोंगरात बोगदा तयार करण्यात आला आहे. पोफळी येथील महानिर्मिती कंपनीची कर्मचारी वसाहत, पोफळी कोडफणसवणे, तळसर, मुंडे आणि शिरगाव या गावांना ग्रॅव्हिटीने पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे; परंतु वीज निर्मितीसाठी येणारे पाणी बंद केल्यामुळे या गावच्या पाणी योजनेवर परिणाम झाला आहे. पुढील तीन महिने पाणीटंचाई जाणार होती. संबंधित ग्रामपंचायतीने पाण्याची उपायोजना करावी, असे पत्र महानिर्मिती कंपनी आणि जलसंपदा विभागाने दिले होते. मात्र ग्रामपंचायतीकडून पर्यायी उपाययोजना केलेल्या नाहीत. जलसंपदा विभागाने त्या उपाययोजना कराव्यात आणि त्यानंतर कामाला सुरुवात करावी, अशी अट ग्रामपंचायतींनी ठेवली होती. जलसंपदा विभागावर राजकीय दबावही टाकला जात होता. त्यामुळे येथील गावांची पाणी समस्या दूर करण्यासाठी जलसंपदा विभाग आणि महानिर्मिती कंपनीने तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या आहेत. कोळकेवाडी धरणाचे पाणी पोफळी येथील बोगद्यात काही प्रमाणात येते. त्यामुळे पोफळी टीआरटी येथे पंप बसवून हे पाणी संबंधित गावच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या टाक्यांमध्ये सोडण्याची व्यवस्था केली आहे. हे पाणी कमी दाबाने येत आहे त्यामुळे टाक्या उशिराने भरतात. त्यामुळे संबंधित गावांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरू आहे.
कोट
बोगद्याची दुरुस्ती करताना ग्रॅव्हिटीच्या पाणीपुरवठा योजनेवर परिणाम होईल त्यामुळे संबंधित गावांनी पर्यायी व्यवस्था करावी असे पत्र जलसंपदा विभागाने दिले होते. परंतु तीन महिन्यात उपायोजना करणे शक्य नाही त्यामुळे आम्ही गावातील जुन्या विहिरी स्वच्छ करण्याची सूचना ग्रामस्थांना दिली. तसेच जलसंपदा विभाग आणि महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन पाण्याची तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. ग्रामस्थांना कमी दाबाने का होईना पाणीपुरवठा होत आहे.
- संकेश पवार, उपसरपंच, कोंडफणसवणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.