महामार्गावर लोटे येथे कार भस्मसात,प्रवासी बचावले
१५५७८
दुभाजकावर आदळताच मोटारीने घेतला पेट
महमार्गावर लोटे येथे घटना : चालकाचे नियंत्रण सुटले; प्रवासी सुखरूप
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ४ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर खेड-चिपळूण दरम्यानच्या एक्सेल फाटा परिसरात आज पहाटे भीषण अपघात घडला. गोव्याच्या दिशेने जाणारी मोटार अचानक नियंत्रणाबाहेर जाऊन दुभाजकावर आदळली आणि काही क्षणांतच मोटारीने पेट घेतला. मोटारीतील प्रवासी तत्काळ बाहेर पडले. त्यामुळे अनर्थ टळला. पहाटे सुमारे पाचच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली.
प्राथमिक तपासात चालकाला डुलकी लागल्याने वाहनावरील ताबा सुटल्याचे समोर आले आहे. ही मोटार कोणाच्या मालकीची आहे ते अजून समजलेले नाही. अपघातानंतर मोटारीच्या पुढील भागातून धूर निघू लागला आणि लगेचच आगीचे लोळ उठू लागले. प्रसंगाची तीव्रता लक्षात येताच प्रवासी तत्काळ बाहेर पडले. त्यामुळे अनर्थ टळला असून कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र काहीच मिनिटांत संपूर्ण मोटार आगीत खाक झाली. वाहनातील सर्व साहित्य जळून खाक झाले. घटनेची माहिती मिळताच लोटे एमआयडीसी येथील अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि आग आटोक्यात आणली. तोपर्यंत वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
आगीमुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी तातडीने बंदोबस्त ठेवत वाहतूक सुरळीत केली. पहाटेच्या वेळी डुलकी, वेग आणि दुर्लक्ष यामुळे होणाऱ्या अपघातांचा धोका पुन्हा अधोरेखित झाला असून वाहनचालकांनी प्रवासादरम्यान अधिक सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अधिक तपास लोटे पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी करीत आहेत.
