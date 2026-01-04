भक्तांच्या कल्याणार्थ महारुद्र स्वाहाकार
15579
कणकवलीत भालचंद्र महाराज जन्मोत्सवाला प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ४ : शहरातील भालचंद्र महाराज यांच्या १२२ व्या जन्मोत्सव सोहळ्याला भालचंद्र महाराज संस्थानमध्ये भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला. आजच्या पहिल्या दिवशी संस्थानमध्ये भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. पुढील चार दिवस संस्थानमध्ये विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.
जन्मोत्सवानिमित्त पहाटे काकड आरती, समाधीपूजा, अभिषेक तसेच सर्व भक्तांच्या कल्याणार्थ महारुद्र स्वाहाकार आणि सत्यनारायणाची महापूजा झाली. दुपारी भाविकांच्या उपस्थितीत महाआरती झाली. त्यांनतर भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. सायंकाळच्या सत्रात जिल्हा परिषद शाळा कुणकेश्वर कातवणच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या समई नृत्याविष्काराने उपस्थितांची मने जिंकली. विद्यार्थ्यांच्या या सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त दाद मिळाली. त्यानंतर विविध मंडळांनी सुस्वर भजने झाली. जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने संस्थान परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई केली आहे. तर भालचंद्र महाराज यांच्या समाधीस्थळी फुलांची मनोहर आरास सजवण्यात आली आहे. उद्या (ता.५) संस्थामध्ये पहाटे काकड आरती, त्यानंतर समाधीपूजा, अभिषेक होईल. दुपारी महाप्रसाद तर सायंकाळी जिल्हा परिषद शाळा क्र.३ च्या विद्यार्थ्यांने विविध गुणदर्शनाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे.
