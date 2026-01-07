पाल्यांच्या भावना ओळखून संवाद वाढवा
पाल्यांच्या भावना ओळखून संवाद वाढवा
सोनाली कोरगावकर : गोपुरीत आश्रमात ‘भावनांशी मैत्री’ कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ७ : पाल्यांच्या भावना पालकांना ओळखता आल्या पाहिजेत. प्रत्येक पाल्याच्या भावना वेगवेगळ्या असतात, त्या समजून घेणे पालकांसाठी आवश्यक आहे. भावनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सोपी वैज्ञानिक तंत्रे उपलब्ध असून ती प्रत्येकाने शिकून घ्यावीत. पालक व पाल्यांमध्ये नियमित संवाद झाल्यास संवादाचा सेतू निर्माण होऊन नाते अधिक वृद्धिंगत होते, असे प्रतिपादन क्लिनिकल पॅथॉलॉजी तज्ज्ञ सोनाली कोरगावकर यांनी केले.
गोपुरी आश्रमाच्या जीवन शिक्षण उपक्रमांतर्गत आश्रमाच्या चिकूच्या बागेत ‘भावनांशी मैत्री’ हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमात आश्रमाचे अध्यक्ष प्रा. राजेंद्र मुंबरकर, संदीप सावंत, अर्पिता मुंबरकर, विनायक सापळे, व्यवस्थापन सदाशिव राणे, सीमा कोरगावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सोनाली कोरगावकर म्हणाल्या, की ‘मुलांनी आपल्या भावना पालक, नातेवाईक, मित्रपरिवारासमोर मुक्तपणे व्यक्त केल्या पाहिजेत. मनामध्ये सकारात्मक व नकारात्मक भावनांचे द्वंद्व सतत सुरू असते. या द्वंद्वात मन शांत ठेवण्यासाठी आणि नकारात्मक भावनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही वैज्ञानिक तंत्रे आहेत. ही तंत्रे प्रत्येकाने आत्मसात केली पाहिजेत.’
यावेळी सोनाली कोरगावकर यांनी प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून मुलांना भावनांवर नियंत्रण कसे मिळवायचे याची माहिती दिली. तसेच भावनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणत्या सोप्या वैज्ञानिक पद्धती अवलंबाव्यात, याचे प्रात्यक्षिकही दाखवले. या कार्यक्रमाला विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
