बाळासाहेबांच्या आदर्शांचे जतन हीच खरी श्रध्दांजली
मुणगे ः श्री भगवती एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने बाळासाहेब पंतवालावलकर यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. (छायाचित्र ः विश्वास मुणगेकर)
बाळासाहेबांच्या आदर्शांचे
जतन हीच खरी श्रध्दांजली
मुणगेत शोकसभेत मान्यवरांचे अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. ५ ः संस्था सांभाळताना बाळासाहेबांनी घालून दिलेले आदर्श समोर ठेवून काम करा. तीच त्यांना श्रध्दांजली ठरेल. बाळासाहेब आज आपल्यातून गेले असले तरी त्यांचे आदर्श माजी विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केले पाहिजेत, असे मत श्री भगवती एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष नरसिंह पंतवालावलकर यानी व्यक्त केले. ते येथे आयोजित श्रध्दांजली शोकसभेत बोलत होते.
श्री भगवती एज्युकेशन सोसायटीचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद शंकर तथा बाळासाहेब पंतवालावलकर यांचे मुंबई येथे निधन झाले. त्यांनी (कै.) बापूसाहेब पंतवालावलकर यांच्या पश्चात संस्थेसाठी भरीव असे योगदान दिले. श्री भगवती एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यासाठी शोकसभेचे आयोजन केले होते.
यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष नरसिंह पंतवालावलकर, उपाध्यक्ष सुरेश बांदेकर व विलास मुणगेकर, सचिव विजय बोरकर, कार्याध्यक्ष नारायण आडकर, भगवती हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका एम. बी. कुंज, कार्यकारिणी सदस्य सदाशिव लब्दे, रत्नदीप पुजारे, विजय पडवळ, धर्माजी आडकर, विश्वास मुणगेकर, रवींद्र सावंत, वसंत शेट्ये, संतोष लब्दे, हरी परुळेकर, देवदत्त पुजारे, किरण गुरव, सुरबा सावंत, देवजी रासम, सुनील हिर्लेकर, अरविंद सावंत, सुनील सावंत, भरत सावंत, रमाकांत सावंत, बाबू तळगावकर, गुरुप्रसाद महाजन आदी उपस्थित होते. उपस्थितांनी पंतवालावलकर यांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या शैक्षणिक कार्याचा आढावा घेतला.
