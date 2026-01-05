विजयदुर्गात ''आंग्रे सृष्टी''चेकोनशिला पूजन उत्साहात
विजयदुर्ग : येथे सरखेल कान्होजी आंग्रे स्मारक व संभाजी आंग्रे समाधी जीर्णोद्धाराचे कोनशिला पूजन झाले.
विजयदुर्गात ‘आंग्रे सृष्टी’चे
कोनशिला पूजन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ५ : तालुक्यातील ऐतिहासिक विजयदुर्ग परिसरात सरखेल कान्होजी आंग्रे स्मारक उभारणे आणि संभाजी आंग्रे समाधी जीर्णोद्धार करण्याच्या कार्याचा प्रारंभ करण्यात आला. विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत संरक्षक भिंतीचा कोनशिला पूजन करून संभाव्य ''आंग्रे सृष्टी'' उभारण्याची सुरुवात करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी श्रीफळ वाढवून व गाऱ्हाणे घालून श्री गणेशा करण्यात आला. यावेळी स्थानिकांसह सह्याद्री प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी आणि दुर्गसेवक उपस्थित होते. असंख्य शिवभक्तांच्या सहकार्यातून काम पूर्णत्वास नेण्यात येणार असून सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राजापूर ः दिनदर्शिका प्रकाशनप्रसंगी आमदार किरण सामंत व मान्यवर.
‘आदिनारायण’चे
राजापूरला प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ५ ः परुळे येथील आदिनारायण देवतेच्या नावाने प्रकाशित केलेल्या ''आदिनारायण'' दिनदर्शिकेच्या रत्नागिरी आवृत्तीचे प्रकाशन राजापूर मतदार संघाचे आमदार किरण उर्फ भैय्या सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. कोकणची सांस्कृतिक परंपरा, सण, वार्षिक उत्सव प्रत्येक दिवसाची परिपूर्ण अशी माहिती यात प्रकाशित करण्यात आली आहे. माझे कुलदैवतही श्री देव आदिनारायण असून ही दिनदर्शिका प्रत्येक घरात संग्रही असावी, असे प्रतिपादन यावेळी आमदार सामंत यांनी केले. राजापूर येथे कोकण दीप प्रकाशनच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमास ओंकार देसाई, रोहन देसाई, मनोज वालावलकर, गुरू देसाई, विनय सामंत, अमित तेंडोलकर, रुपेश सामंत, नुपूर सामंत आदी उपस्थित होते.
.......................
