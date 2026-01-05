''सकाळ''चे रुपेश हिराप यांना ''आदर्श पत्रकार'' पुरस्कार जाहीर
‘सकाळ’चे रुपेश हिराप यांना
‘आदर्श पत्रकार’ पुरस्कार जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ ः सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे पुरस्कार आज पुरस्कार निवड समितीने जाहीर केले. यामध्ये वैनतेयकार मे.द. शिरोडकर आदर्श पत्रकार पुरस्कार दै. ‘सकाळ’चे पत्रकार रुपेश हिराप यांना जाहीर करण्यात आला. याशिवाय माजी आमदार व ज्येष्ठ पत्रकार जयानंद मठकर स्मृती पुरस्कार मंगल नाईक-जोशी, पांडुरंग स्वार स्मृती ‘जीवनगौरव पुरस्कार’ ज्येष्ठ पत्रकार अभय पंडित, नाट्यकर्मी बाप्पा धारणकर स्मृती पुरस्कार संतोष परब, आदर्श समाजसेवक चंदू वाडीकर स्मृती पुरस्कार भगवान शेलटे यांना, ज्येष्ठ छायाचित्रकार मुरलीधर तथा बंडोपंत भिसे स्मरणार्थ छायाचित्रकार पुरस्कार हेमंत काळसेकर यांना जाहीर करण्यात आला.
याबाबतची घोषणा तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर यांनी केली. सचिव विजय राऊत यांनी प्रास्ताविक केले. पत्रकार संघाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये पुरस्कार निवड समितीची निवड करण्यात आली होती. या निवड समितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे माजी जनसंपर्क अधिकारी सतीश पाटणकर, पंचम खेमराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. डी. बी. भारमल, कोकण मराठी साहित्य परिषद सावंतवाडी अध्यक्ष दीपक पटेकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ शामराव सावंत, ज्येष्ठ पत्रकार शिवप्रसाद देसाई, गतवेळचे पत्रकार विजेते नागेश पाटील, निवड समितीचे पदसिद्ध पदाधिकारी सचिन रेडकर, सचिव विजय राऊत, खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. सहसचिव विनायक गांवस यांनी आभार मानले.
