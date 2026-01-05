''छोट्या उद्योजकांची मोठी खाद्यजत्रा'' सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये उत्साहात
swt55.jpg
15663
सावंतवाडी ः येथील सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये आयोजित ‘छोट्या उद्योजकांची मोठी खाद्यजत्रा’तील एक क्षण.
‘छोट्या उद्योजकांची मोठी खाद्यजत्रा’
सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ः येथील सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये ‘छोट्या उद्योजकांची मोठी खाद्यजत्रा’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम उत्साहात झाला. याचे उद्घाटन पालक–शिक्षक कार्यकारिणी समितीच्या उपाध्यक्षा श्रीम. शाहिना बक्कर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पालक–शिक्षक कार्यकारिणी समितीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रशालेतील केजी विभाग तसेच पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग घेत विविध चविष्ट पदार्थांची विक्री केली. विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या मदतीने भाज्या व फळांचा वापर करून सँडविच, चीज सँडविच, फळांचे ज्यूस, केक, ब्रेड पिझ्झा, चिकन मलाई, चिकन रोल, फ्रूट कस्टर्ड, डोनट्स, न्युडल्स, बर्गर, वेफर चाट, भेळ, विठ्ठल वडा, पाणीपुरी, शेवपुरी, मिल्कशेक, कोल्ड कॉफी, लिंबू सरबत, पाव-भाजी, ओरिओ डेझर्ट, चिकन बिर्याणी, गाजर हलवा, मोमोज, कॉर्न चाट, चिकन स्टिक्स आदी पदार्थ तयार केले होते.
विद्यार्थ्यांनी या पदार्थांची आकर्षक सजावट करून उत्तम प्रकारे सादरीकरण केले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यवहारज्ञानात भर पडली असून विविध खाद्यसंस्कृतींची ओळख, सहकार्य, स्वच्छता, संघभावना आणि उद्योगजगाची प्रत्यक्ष माहिती मिळाल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. पालक व विद्यार्थ्यांच्या पाककला कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशालेने दिलेल्या या व्यासपीठाचे पालकांकडून विशेष कौतुक होत आहे. यावेळी सावंतवाडी मर्कझी जमात व बॉम्बे संस्थेचे पदाधिकारी, प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका श्रीम. निर्मला हेशागोळ उपस्थित होते.
