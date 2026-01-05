वेंगुर्लेत ''दशावतारा''ला मानाचा मुजरा
वेंगुर्लेः येथे कलावलयतर्फे जिल्ह्यातील नऊ दशावतार मंडळांचा सन्मान करण्यात आला.
वेंगुर्लेत ‘दशावतारा’ला मानाचा मुजरा
‘कलावलय’चा पुढाकार; जिल्ह्यातील नऊ पारंपरिक मंडळांचा सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ५ ः गेली अनेक दशके दशावतार कलेचा वारसा जपणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नऊ पारंपरिक दशावतारी मंडळांचा कलावलय वेंगुर्ला या संस्थेतर्फे एकांकिका स्पर्धेचे औचित्य साधून सन्मान करण्यात आला. हा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. २) येथील कालेलकर सभागृहात झाला.
वेंगुर्ले येथे कलावलय आयोजित एकांकिका स्पर्धेला शुक्रवरपासून प्रारंभ झाला. संस्थेमार्फत कला क्षेत्रात योगदान देणाऱ्यांचा सन्मान केला जात आहे. दशावतार ही कोकणची संस्कृती आहे. सुमारे आठशे वर्षांपासून या कलेच्या माध्यमातून पुराणातील कथांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम केले जात आहे.
जिल्ह्यात अलिकडे बरीच दशावतार नाट्य मंडळे निर्माण झाली आहेत, परंतु दहा ते बारा पिढ्या या कलेचा वारसा जपणाऱ्या जिल्ह्यातील नऊ पारंपरिक दशावतार मंडळांच्या मालकांचा तसेच संचालकांचा शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि वृक्षाचे रोप देऊन सन्मान करण्यात आला. यामध्ये आरोलकर दशावतार, चेंदवणकर-गोरे, आजगावकर, बाळकृष्ण गोरे, नाईक मोचेमाडकर, वालावलकर, मामा मोचेमाडकर, खानोलकर दशावतार आणि पार्सेकर या दशावतार नाट्यमंडळांचा समावेश आहे.
हा सन्मान लेखक, दिग्दर्शक तथा ज्येष्ठ रंगकर्मी विजयकुमार फातर्पेकर, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, ''कलावलय''चे अध्यक्ष बाळू खांबकर, सचिव संजय पुनाळेकर, समिता गुणे, परीक्षक प्रमोद लिमये, श्रीनिवास नार्वेकर, बी.के.सी. असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश डुबळे यांच्या हस्ते करण्यात आला. तुषार नाईक यांनी दशावतार कलावंतांनी ही कला कशाप्रकारे हालअपेष्टा काढत जिवंत ठेवली, याबाबत सविस्तर माहिती देऊन दशावतार मंडळांचा सन्मान केल्याबद्दल कलावलय संस्थेचे आभार मानले. सौरभ पाटकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. शशांक मराठे यांनी सूत्रसंचालन केले.
