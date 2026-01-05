ब्राह्मण ज्ञाती बांधवांचा दापोलीत ११ रोजी मेळावा
ब्राह्मण ज्ञाती बांधवांचा रविवारी मेळावा
दापोलीत मान्यवरांची उपस्थिती ; साखळोलीत बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ५ ः दापोली तालुका ब्राह्मण हितवर्धिनी सभा आणि पंचदशक्रोशी निमंत्रित यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता. ११) वार्षिक तालुका मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. मेळाव्याच्या नियोजनासाठी साखळोली येथे बैठक पार पडली. या मेळाव्याला विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
बैठकीला अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष महेश सप्रे, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश बापट, ज्येष्ठ नाट्यकर्मी व सेन्सॉर बोर्ड सदस्य ओझा, राजापूर तालुकाध्यक्ष रघुवीर बापट उपस्थित होते. त्यांनी कार्यक्रमस्थळाची पाहणी करून नियोजनाचा आढावा घेतला. तळागाळातील आणि दुर्गम भागातील ज्ञातीबांधवांपर्यंत पोहोचून त्यांना उद्योग, व्यवसाय व आर्थिक उन्नतीसाठी शासनस्तरावर मदत मिळवून देण्यासाठी संघटना कटिबद्ध असल्याचे मत मान्यवरांनी यावेळी व्यक्त केले.
या मेळाव्यात विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या रत्नांचा गौरव केला जाणार आहे. त्यात पर्यावरण संरक्षणातील योगदानाबद्दल कोलंबो विद्यापीठाकडून ‘मानद डॉक्टरेट’ मिळालेले डॉ. प्रशांत परांजपे, विधानभवनाचे प्रधान सचिव म्हणून निवड झालेले शिवदर्शन साठे (आंजर्ले), कोकण कृषी विद्यापीठातील वनस्पती रोगशास्त्रज्ज्ञ व विस्तार शिक्षण विभाग प्रमुख म्हणून प्रदीर्घ सेवा देणारे डॉ. मकरंद जोशी (मुरूड) यांचा समावेश आहे. या सोहळ्याचे अध्यक्षपद महाराष्ट्र राज्य परशुराम महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले भूषवणार आहेत. हा मेळावा अधिक व्यापक आणि शिस्तबद्ध व्हावा यासाठी नियोजन समिती अहोरात्र मेहनत घेत आहे. ज्ञाती बांधवांचा वाढता उत्साह पाहता हा मेळावा एकसंध प्रवाहात सर्वांना जोडणारा ठरेल, असा विश्वास दापोली तालुका ब्राह्मण हितवर्धिनी सभेचे अध्यक्ष सतीश जोशी, उपाध्यक्षा प्रतिभा दांडेकर, कार्यवाहक प्रदीप सोमण व पंचदशक्रोशी अध्यक्ष राजकुमार बर्वे यांनी व्यक्त केला.
