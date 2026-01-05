ल. ग. पटवर्धन प्राथमिक विद्यामंदिरचे
रत्नागिरी : ल. ग. पटवर्धन प्राथमिक विद्यामंदिरमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले कर्तृत्ववान महिला पुरस्कार कामिनी महाडिक यांना प्रदान करताना गायत्री गुळवणी.
रत्नागिरी, ता. ५ : येथील (कै.) ल. ग. पटवर्धन प्राथमिक विद्यामंदिरचे वार्षिक स्नेहसंमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडले. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले कर्तृत्ववान महिला पुरस्कार कामिनी महाडिक यांना प्रदान करण्यात आला. इ. चौथीतील मीरा झगडे, ओवी आंबेकर व उर्वी कळंबटे या विद्यार्थिनींना आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. शाळेच्या ‘ज्ञानदीप’ हस्तलिखिताचे प्रकाशन पाहुण्यांचा हस्ते करण्यात आले.
उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून पालिका शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी सुधाकर मुरकुटे, गायत्री गुळवणी, शालेय समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटणकर तसेच पालिका शाळा क्र. १५ चे मुख्याध्यापक व केंद्र समन्वयक भगवान मोटे, शाळेच्या मुख्याध्यापिका सायली राजवाडे हनुमंत ऐवळे, पालक प्रतिनिधी मान्यवर उपस्थित होते.
शाळेमध्ये पालकांसाठी रंगावली व शैक्षणिक साहित्य निर्मिती स्पर्धा घेऊन त्यांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. स्पर्धेतील विजेत्यांचा, शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा व देणगीदार पालक व माजी विद्यार्थी यांचा पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. तीन दिवस चाललेल्या या स्नेहसंमेलनात बालवाडी ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून कलागुणांचे प्रदर्शन केले. शिक्षक व पालकांनीदेखील दर्जेदार कार्यक्रम सादर करून सर्वांची वाहवा मिळवली.
