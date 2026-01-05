आव्हानांवर मात करण्याचे सामर्थ्य निर्माण करा
रत्नागिरी : अभ्यंकर- कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयात बालिका दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना प्रा. आदिती कोकजे. डावीकडून मनस्वी लांजेकर, उमा जोशी, प्रा. सुनील गोसावी आदी.
मुलींमध्ये ‘नकार’ देण्याची ताकद हवी
प्रा. उमा जोशी ः अभ्यंकर महाविद्यालयात बालिका दिन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ : मुलींना योग्य ठिकाणी नकार देण्याची ताकद निर्माण करण्यासाठी आत्मबळ निर्माण करणे गरजेचे आहे. शिक्षण घेणं, समृद्ध होणं, नोकरी करणे आणि घर सांभाळताना योग्य समतोल साधणे हे देखील गरजेचे आहे. कुठल्याही परिस्थितीत शिक्षण थांबता कामा नये यासाठी सतत येणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्याचं सामर्थ्य स्वतःमध्ये निर्माण करा, असे प्रतिपादन प्रा. उमा जोशी यांनी केले.
अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती बालिका दिन म्हणून उत्साहात साजरी करण्यात आली. त्या वेळी त्या सुशिक्षित स्त्रियांपुढील आव्हाने या विषयावर बोलत होत्या. त्यांनी महिलांना कामाच्या ठिकाणी, समाजामध्ये वावरताना येणाऱ्या अडचणी, बस, रेल्वे तसेच अन्य सार्वजनिक वाहनांमधून प्रवास करताना निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्यावरील उपाययोजना विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. विद्यार्थ्यांना आवाहन केलं.
दिनविशेष समारंभ समिती प्रमुख प्रा. मनस्वी लांजेकर यांनी सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य आणि स्त्रीशिक्षणाचे महत्व पटवून सांगितले. अध्यक्षीय भाषणात उपप्राचार्य प्रा. सुनील गोसावी यांनी स्त्री सबलीकरणाबरोबरच मुलींना आपल्या अधिकार, हक्क आणि जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. प्रा. आदिती कोकजे यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्रा. रोशनी हळदवणेकर यांनी आभार मानले.
