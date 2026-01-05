शिबिर
जामगेत अॅनिमिया
मुक्त शिबिर
खेड ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद माजी सदस्य अरुण कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयुष्यमान भारत गोल्डन कार्ड व अॅनिमिया मुक्त शिबिर पार पडले. याप्रसंगी सरपंच देविका जाधव, ग्रामपंचायत अधिकारी अजय बोवणे, तंटामुक्ती अध्यक्ष एकनाथ कदम, शाखाप्रमुख सतीश शिंदे, गटप्रवर्तक अश्विनी शेलार, बचतगटाच्या प्रियांका दळवी, शुभांगी हरवडे, डॉ. सतीश येवले, सुरेखा जाधव यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
सात्विणगाव येथील
उपकेंद्राचे उद्घाटन
खेड : एम. इ. एस. ए. एम. परशुराम रुग्णालयाच्या सात्विणगाव येथील उपकेंद्राचे उद्घाटन नुकतेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत झाले. या उपकेंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. यावेळी सत्वीणगावाचे सरपंच श्री. दिवाळे, उपसरपंच श्री. पड्याळ, सदस्य श्री. तटकरे, परशुराम रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन उत्पात, वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. अनुपम अलमान, वैद्यकीय अधिकारी व प्राध्यापक उपस्थित होते. या उपकेंद्रामार्फत प्राथमिक तपासणी, आजाराचे निदान, आरोग्य सल्ला, नियमित तपासण्या, तसेच गरजेनुसार रुग्णांना परशुराम रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या खर्चाची बचत होणार आहे. या उपक्रमाची माहिती आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांनी गावातील घरोघरी जाऊन दिली. ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत रुग्णालयाच्या सामाजिक कार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
