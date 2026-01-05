विकासासाठी निधी देऊ, काम प्रामाणिकपणे करा
शेखर निकम ः कडवईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ५ ः विकास कामासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, पक्षभेद न ठेवता काम केले जाईल. मात्र कार्यकर्त्यांनी आपले काम प्रामाणिकपणे, चोखपणे करावे, पक्ष संघटना मजबूत करावी आणि पक्षाने दिलेला उमेदवार कोणताही असो, वैयक्तिक मतभेद विसरून त्याच्या मागे उभे रहावे, असे आवाहन आमदार शेखर निकम यांनी केले.
आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) कडवई जिल्हा परिषद गटातील कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा व सद्यःस्थितीत सुरू असलेल्या राजकारणातील उलथापालथींचा सखोल विचार करण्यात आला. राजकीय समीकरणे सतत बदलत असताना पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे आमदार निकम यांनी सांगितले. युती झाली तर स्वागतार्हच, मात्र युती झाली नाही तरी स्वबळावर सक्षमपणे निवडणूक कशी लढता येईल, याबाबत त्यांनी कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतली. त्यावर आमदार निकम यांनी, आपण सांगाल ते धोरण आणि तुम्ही बांधाल ते तोरण, अशी भावना व्यक्त केली.
या बैठकीला राजेंद्र सुर्वे, राजेंद्र पोमेडकर, तुकाराम येडगे, संतोष जाधव, सहदेव सुवरे, पप्पू ब्रीद, संतोष भडवळकर, राजेश मोहिते, उदय मोहिते, बाबूराव मोहिते, संतोष चरकरी, अशोक चव्हाण, भाई गुरव, संतोष अलीम, मनोहर खासासे, डिके गावकर, पांडुरंग डिके, सीताराम चिले, बाईत गावकर, कृष्णा ओकते, बाळकृष्ण डिके आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
