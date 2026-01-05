सुभाष गोयथळे स्मृती पुरस्कार उदय रावणंग यांना जाहिर
‘सुभाष गोयथळे’ पुरस्कार
उदय रावणंग यांना जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ५ : गुहागर तालुका पत्रकार संघातर्फे वितरित करण्यात येणारा कै. सुभाष शांताराम गोयथळे स्मृती गौरव पुरस्कार अपंग पुनर्वसन संस्थेचे अध्यक्ष उदय रावणंग यांना जाहीर झाला आहे. पत्रकारदिनानिमित्त उद्या (ता. ६) होणाऱ्या कार्यक्रमात रावणंग यांचा सन्मान केला जाणार आहे.
गुहागर शहरातील मँगो व्हिलेज येथील बँक्वेट हॉलमध्ये सकाळी ११ ते २ या वेळेत पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होईल. गुहागर तालुका पत्रकार संघाच्यावतीने दरवर्षी तालुक्यात समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना कै. सुभाष शांताराम गोयथळे स्मृती गौरव पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. हा सन्मान अपंग पुनर्वसन संस्थेचे अध्यक्ष उदय रावणंग यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यानंतर गुहागर समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी आलेल्या एका कुटुंबातील दोघांचे प्राण वाचवणाऱ्या गुहागर नगरपंचायतीचे जीवरक्षक, समर्थ स्पोर्ट क्लबचे कर्मचारी यांचा विशेष सत्कार केला जाणार आहे तसेच गटविकास अधिकारी शेखर भिलारे, मुख्याधिकारी स्वप्नील चव्हाण, तालुका कृषी अधिकारी अमोल क्षीरसागर, नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा नीता मालप, सर्व नगरसेवक, नगरसेविका यांचाही सत्कार केला जाणार आहे.
