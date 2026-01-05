गडकिल्ले संवर्धनास मराठ्यांचा पाठिंबा
देवगड ः येथे संदीप साटम यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. (छायाचित्र ः संतोष कुळकर्णी)
गडकिल्ले संवर्धनास मराठा समाजाचा पाठिंबा
संदीप साटमः ‘विजयदुर्ग’च्या निधीसाठी राणेंकडून पाठपुरावा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ५ ः तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्ग संवर्धनासाठी केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सुमारे ८६ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देवगड तालुका मराठा समाजाच्या वतीने खासदार नारायण राणे यांच्यासह याकामी पाठपुरावा करणाऱ्या पालकमंत्री नीतेश राणे यांचे अभिनंदन करण्यात येत असल्याचे मराठा समाजाच्या वतीने संदीप साटम यांनी सांगितले. भविष्यातही किल्ले संवर्धनासाठी मराठा समाज पाठपुरावा करीत राहील, असेही ते म्हणाले.
तालुक्यातील ऐतिहासिक किल्ले विजयदुर्गच्या तटबंदी दुरुस्ती व संवर्धनासाठी सुमारे ८६ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधी मंजुरीला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या महासंचालकांनी मान्यता दर्शवली आहे. त्यामुळे लवकरच दुरुस्तीचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे. या अनुषंगाने येथील तालुका मराठा समाजाच्या वतीने माध्यमांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी श्री. साटम यांच्यासह केदार सावंत, प्रकाश सावंत, पंकज दुखंडे, दयानंद पाटील, विजय (बंटी) कदम, किसन सूर्यवंशी, शंकर पाटील आदी उपस्थित होते.
श्री. साटम म्हणाले, "केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून किल्ले संवर्धनासाठी सुमारे ८६ लाखाचा निधी प्राप्त झाला, ही मराठा समाज म्हणून समाधानाची बाब आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडकिल्ल्यांचे, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन केले पाहिजे, ही मराठा समाजाची आग्रही मागणी होती. पुढील काळातही अन्य सर्वच गडकिल्ल्यांचे संवर्धन आणि जतन करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानवंदना द्यावी, यासाठी मराठा समाज पाठपुरावा करीत राहील. मराठा समाज यासाठी पुढाकार घेऊन ऐतिहासिक वास्तूंचा सुवर्णकाळ येऊन स्थानिक पर्यटनामध्ये वाढ कशी करता येईल, यासाठी प्रयत्नशील राहू."
चौकट
मराठा समाज भवन उभारणार
भविष्यात तालुका मराठा समाज भवन होण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहे. समाज संघटित करताना गरीब, गरजूंना शैक्षणिक सहाय्य करण्यावरही भर देणार असल्याचे साटम यांनी सांगितले.
