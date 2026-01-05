-वातावरण बदलाने आंबा मोहोर काळा
साखरपा : गेले चार दिवस मळभामुळे आंबाकलमांवरील मोहोर काळा पडू लागला आहे.
आंबा बागायतदारांसमोर नवे संकट
वातावरणामुळे आंबा मोहोर काळा ; फवारण्या सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ५ : गेले पाच दिवस सतत येत असलेल्या मळभांमुळे आंब्याच्या मोहोरावर परिणाम दिसायला लागला आहे. आलेला मोहोर बहुतांश काळा पडला आहे. त्यामुळे आंबा बागायतदार चिंतेत आहेत.
गेले पाच दिवस रत्नागिरी जिल्ह्यासह साखरपा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मळभ आहे. त्यामुळे थंडी कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम आंब्याच्या मोहोरावर झाला आहे. यंदा थंडी दरवर्षीपेक्षा जास्त पडली असल्यामुळे डिसेंबरच्या प्रारंभापासूनच साखरपा परिसरात आंब्यांना मोहोर येण्यास प्रारंभ झाला होता. हा मोहोर आता महिनाभराचा झाला असल्यामुळे त्याला कैरी धरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा बागायतदारांना होती; पण प्रत्यक्षात गेले पाच दिवस वातावरण बदलले असून, मळभांमुळे हा मोहोर काळा पडायला आणि परिणामी, गळून जाण्यास सुरुवात झाली आहे. बागेत ठिकठिकाणी गळून पडलेला मोहोर झाडाखाली दिसत आहे. आंबा बागायतदार चिंतेत सापडले आहेत. हा मोहोर वाचावा म्हणून ठिकठिकाणी बागांमधून मोहोरावर फवारणी केली जात आहे.
