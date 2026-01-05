लोटे एमआयडीसीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनची दुरूस्ती
लोटे एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा सुरळीत
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ५ ः वालोपे येथून लोटे औद्योगिक वसाहत व परिसराला पाणीपुरवठा करणारी एमआयडीसीची मुख्य पाईपलाईन शनिवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास फुटली होती. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी ती दुरूस्त करून घेतल्यानंतर एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा सुरळीत झाला आहे.
शनिवारी पाईपलाईन फुटल्यानंतर भरवस्तीतून गेलेल्या पाईपलाईनचा मॅनहोल कव्हर निसटल्याने प्रचंड दाबाने पाण्याचा फवारा उडाला आणि पाणी शेजारील मंगल कार्यालय व सिमेंट फॅक्टरीत शिरले होते. वालोपे येथील वाशिष्ठी नदीवरील एमआयडीसी पंपहाउसमधून लोटे औद्योगिक वसाहतीसह आसपासच्या अनेक गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. वालोपे ते लोटे जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत सुमारे ६ किलोमीटर लांबीची व ७०० मिमी व्यासाची ही पाईपलाईन आहे. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात फरशी तिठा येथे पाईपलाईन फुटून दुकानदारांचे नुकसान झाले होते. शनिवारी पुन्हा अशाच प्रकारची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी एमआयडीसीशी संपर्क साधला. माजी सरपंच प्रवीण पाकळे यांनी उपअभियंता रविकिरण पिंपळे यांना कळवले. त्यांनी तत्काळ पाणीपुरवठा बंद केला. त्यानंतर दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले. मॅनहोल कव्हर निसटल्याने दुरूस्ती लवकर पूर्ण झाली आणि लोटे परिसरातील पाणीपुरवठ्यावर फारसा परिणाम झाला नाही.
