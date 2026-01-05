रत्नागिरी ः ७५ बालकांच्या चेहऱ्यावर उमलले हास्य !
-rat5p14.jpg-
P26O15694
रत्नागिरी ः अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विकास कुमरे मार्गदर्शन करताना. शेजारी मान्यवर
---
आजार विसरून मुलांनी अनुभवला आनंदाचा क्षण
रत्नागिरीत रंगला आनंदमेळा ; ग्रामीण भागातील मुलांसाठी विशेष सामाजिक उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ ः जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या मुलांसाठी विशेष ‘आनंदमेळ्याचे’ आयोजन करण्यात आले होते. सामाजिक कार्याला प्राधान्य देत राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमात सहभागी बालकांनी धमाल मस्ती केली. या सामाजिक उपक्रमाने त्यांचे पालकही भारावून गेले. रत्नागिरी तालुक्यातील शिवसेनेचे युवा तालुकाप्रमुख तुषार साळवी यांच्या संकल्पनेतून हा सोहळा झाला. साळवी यांनी उपेक्षितांच्या आयुष्यात आनंदाचे क्षण निर्माण करण्यासाठी हा मेळावा आयोजित केला होता. येथील मराठा मंडळ सभागृहात जिल्ह्याच्या दुर्गम आणि कानाकोपऱ्यातून सुमारे ७५ मुले आणि ३५ पालक उपस्थित होते. या मुलांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवण्यासाठी अक्षय चाळके यांनी विविध मनोरंजक खेळ घेतले. मुलांनीदेखील उत्स्फूर्तपणे गाणी म्हटली आणि नृत्याचा आनंद लुटला. या आनंदोत्सवात सर्व मुले रमलेली होती.
कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाप्रसंगी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे डॉ. विकास कुमरे, डॉ. अंकुश शिरसाट, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी सचिन पाटील, युवा सेना तालुकाप्रमुख तुषार साळवी, ग्रामपंचायत सदस्य राकेश साळवी, बाबय भाटकर, सुमीत नाईक, अमोल पाटणे, डॉ. अंकुश शिरसाट यांच्यासह १० कौन्सिलर कर्मचारी उपस्थित होते. या प्रसंगी तुषार साळवी यांच्या हस्ते उपस्थित मुलांना ब्लँकेटचे वाटप करण्यात आले. तसेच प्रशांत चाळके, अमित तोडकरी, नंदकुमार कुवर, हर्षराज पाटील, अभिजित घोडके, औदुंबर कळंबटे, रितेश साळवी आदींनी या कार्यक्रमासाठी सहकार्य केले. पालकमंत्री उदय सामंत आणि लांजा-राजापूरचे आमदार किरण सामंत यांच्या वाढदिवसानिमित्त रविवारी (ता. ४) या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
----
कोट १
ग्रामीण भागातील मुलांच्या चेहऱ्यावर हसू पाहणे, हीच आमच्यासाठी सर्वात मोठी भेट आहे. पालकमंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत हे सामाजिक बांधिलकी जपणारे उपक्रम राबवत असतात. त्यांच्याकडूनच अशा संकल्पना आम्ही अंमलात आणत असतो.
- तुषार साळवी, युवा तालुकाप्रमुख, युवासेना, शिवसेना, रत्नागिरी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.