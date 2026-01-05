''पंचायतराज''साठी सेलिब्रिटींची नियुक्ती
swt523.jpg
15704
शिवाली परब
swt524.jpg
5705
पृथ्वीक प्रताप
‘पंचायतराज’साठी सेलिब्रिटींची नियुक्ती
गावांना भेटी देणार; अभियानाच्या प्रचार प्रसिद्धीचा उद्देश
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ५ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामध्ये चांगले काम केलेल्या गावांना भेटी देण्यासाठी राज्य शासनाने सेलिब्रिटी नियुक्त केले आहेत. यातून अभियानाची प्रचार प्रसिद्धी शासनाचा उद्देश आहे. सिंधुदुर्गसाठी विनोदवीर कलाकार शिवाली परब आणि पृथ्वीक प्रताप यांची निवड करण्यात आली असून रविवारी (ता. ११) हे दोन्ही कलाकार जिल्ह्यात येऊन प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या गावांना भेटी देणार आहेत.
राज्य शासनाने ग्रामीण विकासाला वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी व त्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक असलेले सहकार्य सर्व घटकांचे लाभण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान १७ सप्टेंबर २०२५ पासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास साधतानाच नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या या अभियानाचा कालावधी ३१ डिसेंबरपर्यंत होता. आता ही मुदत वाढविण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत हा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामीण विकासासाठी राज्य शासनाचे हे महत्वाकांक्षी अभियान आहे.
जिल्ह्यातील सर्व ४३३ ग्रामपंचायती या अभियानात सहभागी झाल्या असून ऑनलाईन माहिती सादर केली आहे. सर्व ग्रामपंचायतींनी स्व मूल्यांकन केले आहे. आता त्यातील टॉप २० ग्रामपंचायतींची निवड प्रत्येक तालुक्यात केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांचे मूल्यांकन गटविकास अधिकारी यांच्या समितीमार्फत तालुका स्तरावर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समितीकडून जिल्हास्तरावर होणार आहे. यामध्ये सर्वोत्तम काम केलेल्या ग्रामपंचायतींचा आदर्श अन्य ग्रामपंचायतींनी घ्यावा, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत सेलिब्रिटींच्या गाव भेटी कार्यक्रम निश्चित केल्या आहेत. आजपासून या सेलिब्रिटी गावभेटी कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला आहे. ३० जानेवारीपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू राहणार आहे. यासाठी निश्चित केलेल्या सेलिब्रिटींच्या गाव भेटीचे राज्यस्तर वेळापत्रक राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सागर मनोरे यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सेलिब्रिटी म्हणून परब आणि प्रताप यांची निवड करण्यात आली आहे. रविवारी ते दोन्ही सेलिब्रिटी जिल्ह्यात येणार असून प्रशासनाने निश्चित केलेल्या गावांना भेटी देणार आहेत.
चौकट
प्रशासन करणार गावांची निवड
अन्य ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देणारे तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची पातळी उंचावणारे काम केलेल्या गावांची निवड सेलिब्रिटी भेटीसाठी केली जाणार आहे. त्या प्रमाणे गावांची निवड करण्याचे काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांच्या स्तरावर सुरू आहे. ही निवड झाल्यानंतर त्या गावात सेलिब्रिटी येणार असल्याची वातावरण निर्मिती चार पाच दिवस अगोदर केली जाणार आहे. सिंधुदुर्गच्या ग्रामीण संस्कृतीला आधारून या सेलिब्रिटींचे त्या त्या गावांत स्वागत केले जाणार आहे. यावेळी पोलिस बंदोबस्त मागवला जाणार असून स्वतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्या-त्या तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
चौकट
आठ सेलिब्रिटींची निवड
सेलिब्रिटी म्हणून राज्य शासनाने विनोदवीर भाऊ कदम, शिवाली परब, पृथ्वीक प्रताप, भारत गणेशपुरे, संदीप पाठक, तसेच रिंकू राजगुरू, सोनाली कुलकर्णी यांची निवड केली आहे. त्यातील शिवाली परब, पृथ्वीक प्रताप यांना कोकण विभाग देण्यात आला आहे. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील गावांत ते मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत सेलिब्रिटी म्हणून भेटी देणार आहेत.
कोट
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू झाले आहे. त्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती. परंतु राज्यात अभियानाला मिळालेल्या प्रतिसाद तसेच विविध निवडणुकांच्या अनुषंगाने लागलेल्या आचारसंहिता यामुळे काम करण्यास कालावधी कमी मिळाल्याने याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. राज्य शासनाने आता ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना काम करण्यास तीन महिन्यांची वाढीव मुदत मिळाली आहे.
- जयप्रकाश परब, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.