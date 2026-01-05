मळेवाड येथे आज ''धन्वंतरी''चे उद्घाटन
15737
मळेवाड येथे आज
‘धन्वंतरी’चे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
मळेवाड, ता. ५ ः मळेवाड कोंडुरे ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावातील रुग्णांकरिता धन्वंतरी मोफत आरोग्य तपासणी केंद्र सुरू करण्यात येत असून याचे उद्घाटन उद्या (ता. ६) डॉ. सागर रेडकर (हृदयरोगतज्ज्ञ, रेडकर हॉस्पिटल, धारगळ-पेडणे, गोवा) यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. मळेवाड सरपंच मिलन पार्सेकर, उपसरपंच हेमंत मराठे, ग्रामविकास अधिकारी भालचंद्र सावंत, सर्व सदस्य, कर्मचारी व ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत केंद्राचे उद्घाटन होणार आहे. आठवड्यातील प्रत्येक शुक्रवारी सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत रुग्णांची मोफत तपासणी उपस्थित डॉक्टरकडून करण्यात येणार आहे. यासाठी रेडकर रिसर्च सेंटरचे डॉ. सागर रेडकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले असून, तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून रुग्णांची सेवा करण्याचा मानस असल्याचे सरपंच पार्सेकर, उपसरपंच मराठे, ग्रामपंचायत सदस्य अर्जुन मुळीक, मधुकर जाधव, कृषिसेवक अमित नाईक या शिष्टमंडळाला डॉ. रेडकर यांनी सांगितले. गावातील गोरगरीब रुग्णांकरिता हे केंद्र लाभदायी ठरणार असल्याने ग्रामपंचायतीचा हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे.
