-आंबोळगड किनाऱ्याची श्रमदानातून स्वच्छता
राजापूर ः गोळा केलेल्या कचऱ्याच्या पिशव्यांसमवेत स्वच्छता मोहिमेमध्ये सहभागी झालेले ओंकार मित्रमंडळाचे सदस्य.
आंबोळगड किनाऱ्याची श्रमदानातून स्वच्छता
कचऱ्याचे संकलन ; गगनगिरी महाराज मठातही मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ५ ः गेल्या काही वर्षामध्ये भाविकांसह पर्यटकांची पसंती लाभलेल्या तालुक्यातील आंबोळगड येथील गगनगिरी महाराज मठ परिसर आणि समुद्र किनाऱ्याची शहरातील ओंकार मित्रमंडळातर्फे साफसफाई अन् स्वच्छता केली. या स्वच्छता मोहिमेमध्ये विविध स्वरूपाच्या कचऱ्यासह पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटल्या थर्माकोल असा पाच पिशव्या कचरा गोळा करून त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली.
गेल्या काही वर्षामध्ये तालुक्यातील आंबोळगड, कशेळी आदी परिसराला पर्यटनस्थळांना पर्यटकांची पसंती मिळताना दिसत आहे. त्यामध्ये गगनगिरी महाराज मठ, आडिवरे येथील महाकाली मंदिर, कशेळी येथील प्रसिद्ध सूर्यमंदिर या तीर्थक्षेत्राला मोठ्या संख्येने भाविक भेट देतात. या ठिकाणी आंबोळगड किल्ला, नाटे येथील घेरा यशवंतगड किल्ला यासह आंबोळगड शांत समुद्र किनारपट्टीही पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या ठिकाणी ये-जा करणाऱ्या पर्यटकांकडून ठिकठिकाणी कचरा टाकला जातो. पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्याही इतरत्र फेकून दिल्या जातात. ओंकार मित्रमंडळाने आंबोळगड परिसरामध्ये स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. आंबोळगड येथील समुद्र किनार्यावरील प्रसिद्ध गगनगिरी महाराज यांचा मठ आणि समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता करण्यात आली. त्यामध्ये प्रभाकर गुरव, राजेंद्र गुरव, भरत गुरव, सीताराम गुरव, प्रतिक्षा गुरव, विवेक गुरव, श्री. नागले, भाग्यश्री गुरव, कृष्णा गुरव, संतोष गुरव, कांचन गुरव, विद्या गुरव, अजय गुरव, सुनीता गुरव यांच्यासह ओंकार मित्रमंडळाचे मोठ्यासंख्येने सदस्य सहभागी झाले होते.
