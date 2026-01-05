''आदर्श सरपंच सन्मान'' गुणाजी गावडेंना प्रदान
अहिल्यानगर : मान्यवरांच्या उस्थितीत पुरस्कार स्वीकारतांना वेत्ये सरपंच गुणाजी गावडे.
‘आदर्श सरपंच सन्मान’
गुणाजी गावडेंना प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ ः वेत्ये ग्रामपंचायतीचे सरपंच गुणाजी गावडे यांना स्वराज्य सरपंच सेवा संघ, महाराष्ट्र यांच्या वतीने दिला जाणारा राज्यस्तरीय ‘आदर्श सरपंच सन्मान पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले. अहिल्यानगर येथील माऊली संकुल सभागृहात आयोजित एका विशेष सोहळ्यात त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
श्री. गावडे यांनी सरपंचपदाच्या माध्यमातून वेत्ये गावाच्या विकासासाठी प्रशासन आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने अनेक लोककल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. गावासाठी त्यांनी ग्रामस्थांना सोबत घेत प्रशासनाच्या सहकार्याने केलेल्या या उत्तम कार्यातून अलीकडेच ग्रामपंचायतला स्मार्ट ग्राम पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. या यशाच्या जोरावर त्यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामध्ये वेत्ये ग्रामपंचायतीचा सहभाग नोंदवला आहे.
विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून त्यांनी गावाचे नाव राज्यपातळीवर नेले आहे. त्यांच्या या कामाची दखल घेऊन स्वराज्य सरपंच सेवा संघाचे अध्यक्ष रोहित पवार, सचिव बाबासाहेब पावसे, संपर्क प्रमुख अमोल शेवाळे यांच्या उपस्थितीत त्यांना सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले. त्यांना मिळालेल्या या पुरस्काराबद्दल सर्व स्तरातून त्यांचे अभिनंदन केले जात आहे.
