सावंतवाडी येथे उद्यापासून दशावतार लोककला महोत्सव
सावंतवाडीत उद्यापासून
दशावतार लोककला महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी (स्वायत्त) अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष व लोककला विभाग आयोजित ''लोककला महोत्सव २०२६'' अंतर्गत चौथा दशावतार महोत्सव ७ ते १० जानेवारी या कालावधीमध्ये राजवाडा सावंतवाडी येथे सायंकाळी ६.३० ते रात्री १० वाजेपर्यंत आयोजित करण्यात आलेला आहे.
जुनी पारंपरिक दशावतार कला जिवंत ठेवण्यासाठी, तिचे जतन करण्यासाठी व ती वृद्धिंगत करण्यासाठी तसेच आजचा तरुण वर्ग या कलेकडे आकर्षित व्हावा, या उद्देशाने संस्थेचे कार्यकारी विश्वस्त तथा सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या लोककलाविष्काराचा कलाप्रेमींनी आनंद घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महोत्सवात बुधवारी (ता. ७) सायंकाळी ६.३० वाजता नाईक मोचेमाडकर मंडळ मोचेमाड वेंगुर्ले यांचा ''नीलमाधव'', रात्री ८.३० वाजता कलेश्वर दशावतार मंडळ नेरुर यांचा ''गोमय गणेश'', गुरुवारी (ता. ८) सायंकाळी ६.३० वाजता दत्त माऊली दशावतार मंडळ वेंगुर्ले यांचा
''वेसरोत्पत्ती'', रात्री ८.३० वाजता जय हनुमान दशावतार मंडळ दांडेली-आरोस यांचा ''गरुड गर्वहरण'', शुक्रवारी (ता. ९) सायंकाळी ६.३० वाजता देवेंद्र नाईक प्रस्तुत चेंदवणकर दशावतार मंडळ चेंदवण-कुडाळ यांचा ''भक्ती महिमा'', रात्री ८.३० वाजता श्री सिद्धेश्वर पारंपरिक दशावतार मंडळ कसई-दोडामार्ग ''चौरंगीनाथ'', शनिवारी (ता. १०) चेंदवणकर गोरे दशावतार नाट्य मंडळ कवठी-कुडाळ यांचा ''क्षणमुखासूर रुपिणी संहार'', रात्री ८.३० वाजता श्री देवी माऊली दशावतार मंडळ इन्सुली यांचा ''धर्मविजय'' हा नाट्यप्रयोग सादर केला जाणार आहे. या दशावतार महोत्सवाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. डी. एल. भारमल यांनी केले आहे.
