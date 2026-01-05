रत्नागिरीतील ३० उमेदवारांची अनामत जप्त
रत्नागिरीतील ३० उमेदवारांची अनामत जप्त
पालिका निवडणूक ; ४५ हजार सरकारदरबारी जमा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ : नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीने महाविकास आघाडीला धूळ चारत घवघवीत यश मिळवले; परंतु या निवडणुकीत त्या प्रभागात झालेल्या एकूण मतांच्या एक अष्टमांशपेक्षा मतदान झालेल्या ३० जणांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. यातून पालिकेच्या तिजोरीत ४५ हजारांची भर पडली आहे. अनामत जप्त झालेल्यांमध्ये चार नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असून, उर्वरित नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, संबंधित प्रभागात झालेल्या एकूण मतांच्या किमान अष्टमांश (१/८) मते मिळणे बंधनकारक आहे. जर उमेदवाराला तेवढी मते मिळाली नाहीत तर त्यांनी उमेदवारी अर्जाबरोबर भरलेली अनामत रक्कम सरकारजमा होते. याच नियमाला अनुसरून रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीत ३० उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. दोन ते एक हजार अशी अनामत रक्कम घेण्यात आली होती. यामध्ये नगराध्यक्षपदाच्या सहा उमेदवारांपैकी प्राजक्ता किणे, संध्या कोसुंबकर, वाहिदा मुर्तुझा, अॅड. सुस्मिता शिंदे यांची ४ हजार अनामत जप्त झाली आहे. नगरसेवकपदासाठी रिंगणात असलेल्या प्रभाग १ मध्ये रुकसाना प्रभुलकर, रमीज झारी, मिलिंद साळवी, प्रभाग २ सोनाली केसरकर, योगेश हळदवणेकर, प्रभाग ३ मध्ये भास्कर आंबेकर, प्रभाग ४ सायमा काझी, नाफिसा मजगावकर, इम्रान नेवरेकर, राहील मुकादम, प्रभाग ८ मध्ये स्नेहा ठीक, शाहीद वस्ता, प्रभाग ९ श्रुष्टी आडमकर, संध्या कोसुंबकर, अॅड. तमन्ना झारी, प्रभाग ११ तुषार कांबळे, प्रभाग १२ सचिन तळेकर, प्रभाग १३ फरझाना मस्तान, प्रसाद भुते, फैयाज मस्तान, इरफान होडेकर, प्रभाग १४ प्रकाश कीर, प्रभाग १५ राकेश आंब्रे, प्रभाग १६ रेहाना वस्ता, नाजीर मुल्ला, खलील वस्ता यांचा समावेश आहे. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठीच्या उमेदवारांची एकूण ४५ हजार अनामत रक्कम शासनदरबारी जमा झाली आहे. पालिका प्रशासनाने ही माहिती दिली.
