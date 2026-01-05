रोडरोलर चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे दुचाकीचालक जखमी
रोडरोलर चालकावर
अपघात प्रकरणी गुन्हा
साखरपा, ता. ५ ः लांजा-दाभोळे रस्त्यावर रोडरोलर चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात होऊन दुचाकी चालक जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. काशीराम धाकटू सुकम यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे पुतणे यशवंत शांताराम सुकम हे आपली दुचाकी घेऊन दाभोळे खालची गुरववाडी येथे जात होते. बावीचा पऱ्या या ठिकाणी ते आले असता रोडरोलर चालक रियाज मुबारक टिवळे हा रोडरोलर रस्त्याच्या डाव्या बाजूने उजव्या बाजूला रिव्हर्स घेत येत होता. रोडरोलरचा वेग जास्त असल्यामुळे चालकाला तो नियंत्रणात ठेवता आला नाही. अशातच त्याची धडक दुचाकी चालवत असलेल्या सुकम यांना बसली. त्यात ते स्वत: जखमी झाले आणि दुचाकीचेही मोठे नुकसान झाले. रोडरोलर चालक रियाज टिवळे याच्यावर देवरूख पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.