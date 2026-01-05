रत्नागिरीःस्टिलच्या पाईपने खुनी हल्ला करणाऱ्या ''त्या'' सुरक्षारक्षकाला अटक
‘त्या’ सुरक्षारक्षकास अटक
जीवघेणा हल्ला प्रकरण ; रत्नागिरीतील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ ः शहरातील रामआळी येथे एका बँकेच्या एटीएम भागात झोपलेल्या प्रौढावर बँकेच्या सुरक्षारक्षकाने स्टीलच्या पाईपने जीवघेणा हल्ला केला. शहर पोलिसांनी संशयितास अटक केली. न्यायालयाने दोन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
स्वप्नील सुनील पाटील (वय ४२, रा. वायंगणी, रत्नागिरी) असे संशयित सुरक्षारक्षकाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता.४) सकाळी आठच्या सुमारास रामआळी येथील एका बॅंकेच्या एटीएमजवळील मोकळ्या भागात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी मंगेश नारायण भारती (वय ५०, रा. तोणदे, रत्नागिरी) हे एटीएमच्या मोकळ्या जागेत झोपलेले असताना संशयिताने त्यांना उठवून तू इथून निघून जा, असे सांगितले असता फिर्यादी यांनी तू मला सांगणारा कोण? असे प्रतिउत्तर दिले. त्याचा रागातून संशयिताने फिर्यादी मंगेश यांना शिवीगाळ करून स्टीलचा पाईप डोक्यात मारून दुखापत केली. त्यांच्या डोक्यातून मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव होऊन रस्त्यावर रक्ताचा सडा पडला होता. शहर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मंगेश भारती यांना पोलिसांनी तातडीने रुग्णवाहिकेने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. या प्रकरणी भारती यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली. न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.