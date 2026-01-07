नगराध्यक्ष भोसलेंची ‘टीजेएसबी’ला भेट
15878
नगराध्यक्ष भोसलेंची ‘टीजेएसबी’ला भेट
सावंतवाडी ः नगरपरिषदेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांची टीजेएसबी बँक परिवारातर्फे भेट घेत बँकेचे असिस्टंट जनरल मॅनेजर स्नेहा फडके, डेप्युटी जनरल मॅनेजर तसेच रिजनल हेड यांच्या वतीने त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी टीजेएसबी बँक परिवारातर्फे स्नेहा फडके, डेप्युटी जनरल मॅनेजर, तसेच रिजनल हेडचे (गोवा, कर्नाटक व सिंधुदुर्ग) अरुण भट, सिंधुदुर्ग रिजन ऑफिसचे सीनियर मॅनेजर सचिन कुलकर्णी, सिंधुदुर्ग रिजन ऑफिसचे मॅनेजर नितीन मोरजकर, सावंतवाडी शाखाधिकारी सुनील परब आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारने गव्हर्न्मेंट बिझनेस संलग्न करण्याची सुविधा टीजेएसबी या बँकेला दिली आहे. याबाबत नगराध्यक्षा भोसले यांना सौ. फडके यांनी माहिती दिली. यावर बँकेतर्फे सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नगराध्यक्ष भोसले यांनी बँकेचे आभार मानत सर्वतोपरी सहकार्याची ग्वाही दिली.
---
15877
देवानंद खवणेकर यांचा सत्कार
सावंतवाडी ः शिंदे शिवसेना सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ उपजिल्हा संघटकपदी आरोंदा येथील देवानंद खवणेकर यांची निवड करण्यात आली. याबाबतचे अधिकृत नियुक्तीपत्र जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या हस्ते त्यांना प्रदान करण्यात आले. या निवडीबद्दल उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून देवानंद खवणेकर यांचे अभिनंदन करण्यात आले. पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांना एकत्र आणून पक्ष बांधणीची जबाबदारी खवणेकर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. यावेळी शिंदे-शिवसेना ओबीसी जिल्हाप्रमुख सुधा कवठणकर, नितीन गावडे यांच्यासह पक्षाचे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. देवानंद खवणेकर यांच्या निवडीमुळे सावंतवाडी मतदारसंघात शिंदे-शिवसेनेचे संघटन अधिक बळकट होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.