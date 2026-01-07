फणसगावात विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू वाटप
फणसगावात विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू वाटप
तळेरे : ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले व महिला मुक्तिदिनाचे औचित्य साधून फणसगाव महाविद्यालय अंतर्गत सांस्कृतिक विभाग, महिला विकास कक्ष, राष्ट्रीय सेवा योजना आणि आजीवन अध्ययन विस्तार विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाविद्यालयांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. प्रभारी प्राचार्य अनुश्री नारकर यांनी अध्यक्षीय भाषणात सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्याचा आढावा घेतला. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. या निमित्ताने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा विठ्ठलादेवी क्र. १ व अंगणवाडी विठ्ठलदेवी येथील विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू व खाऊचे वाटप केले. प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक सुरेश सावंत, प्रशांत केंद्रे तसेच अंगणवाडी सेविका सायली नारकर आदी उपस्थित होते.
कलंबिस्त येथे पापड उद्योग प्रशिक्षण
बांदा ः कलंबिस्त ग्रामपंचायतीतर्फे कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील बचतगटातील महिलांसाठी कौशल्य विकास अंतर्गत पापड बनविण्याचे प्रशिक्षण शिबिर यशस्वीपणे झाले. प्रशिक्षणाचे उद्घाटन सरपंच सपना सावंत यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. उपसरपंच श्री. पास्ते, ग्रामपंचायत अधिकारी केशव पावरा, संस्था समन्वयक समीर शिर्के, प्रशिक्षक मीनाक्षी भालेकर आदी उपस्थित होते. या प्रशिक्षणात तांदुळ, उडीद डाळी, रवा व पालक अशा एकूण सहा प्रकारचे पापड तयार करण्याचे प्रात्यक्षिक देण्यात आले. पापड तयार करण्यासाठी लागणारे घटक, प्रमाण, चव, दर्जा, साठवणूक तसेच घरगुती स्तरावर व्यवसाय सुरू करून त्याचे मार्केटिंग कसे करावे, याबाबत २३ महिलांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
