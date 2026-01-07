सागर जाधव यांना युवा प्रेरणा पुरस्कार प्रदान
साखरपा : सागर जाधव यांना युवा प्रेरणा पुरस्कार प्रदान करताना साखरपा विभाग पत्रकार.
चित्रकार सागर जाधव यांचा सन्मान
साखरपा, ता. ७ ः कनकाडी (ता. संगमेश्वर) येथील युवा चित्रकार सागर जाधव यांना युवा प्रेरणा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. मराठी पत्रकारदिनाच्या औचित्याने साखरपा विभाग पत्रकारांकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो. साखरपा पंचक्रोशीतीलच कला, क्रीडा, साहित्य, इतिहास सामाजिक अशा क्षेत्रात वेगळा ठसा उमटवलेल्या युवकाचा युवा प्रेरणा पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो. यंदाच्या पुरस्कारासाठी कनकाडी (ता. संगमेश्वर) येथील युवा चित्रकार सागर जाधव यांची पुरस्कारासाठी एकमताने निवड झाली. ते मुंबईतील वसंतदादा पाटील महाविद्यालयातून बीएफएचे तृतीय वर्षाचे शिक्षण घेत आहेत. त्यांनी आजवर जलरंग, अॅक्रालिक रंग, ऑइल रंग यात काम केले आहे. तसेच कॅन्व्हास, ऑइल पेपर, हँडमेड पेपर आदी माध्यमांवर त्यांनी काम केले आहे. राज्यस्तरीय पोस्टर मेकिंग स्पर्धेतही त्यांना सुवर्णपदक मिळाले आहे. यावेळी सरपंच संतोष गोताड, उद्योजक विष्णुशेट रामाणे आणि जिल्हा नियोजन आयोग सदस्य बापू शेट्ये यांच्यासह मुख्याध्यापक रूपेश जाधव, शिक्षक मुकुंद वाजे, शिक्षिका प्रतिभा गाटे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रदीप गुरव, विलास सुकम आदी उपस्थित होते.
