जीवनात यशस्वी होण्यासाठी बाल महोत्सव उपयुक्त
रत्नागिरी ः चाचा नेहरू बालमहोत्सवात मैदानी स्पर्धेतील एक क्षण.
पुस्तके वाचा, खेळा अन् घडत जा
न्यायाधिश व्ही. वाय. जाधव ः चाचा नेहरू बालमहोत्सव अंतर्गत विविध स्पर्धांचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ ः नागरिक म्हणून मोठी जबाबदारी तुमच्यावर आहे. ती पेलण्यासाठी, आव्हाने पेलण्यासाठी तल्लख बुद्धी व आरोग्यदायी शरीर या दोन्ही गोष्टी असाव्या लागतात. या गोष्टी बालमहोत्सवांमधून मिळत असतात. त्यासाठी पुस्तके वाचा, मैदानी खेळ खेळा, असा संदेश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी दिला.
महिला व बालविकास विभाग जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरीय चाचा नेहरू बालमहोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या प्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. अंबाळकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव आर. आर. पाटील, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मल्लिनाथ कांबळे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, बाल न्यायमंडळाच्या सदस्य ॲड. विनया घाग, बालकल्याण समिती सदस्य ॲड. रजनी सरदेसाई, ॲड. प्रिया लोवलेकर, शिरीष दामले आदी उपस्थित होते. जाधव म्हणाले, मुलांचा केवळ बौद्धिक विकास करून चालणार नाही तर त्याबरोबरच शारीरिक मानसिक विकासासाठी त्यांच्यामधील कला, क्रीडा, कौशल्य अशा सुप्त गुणांना वाव अशा महोत्सवाच्या माध्यमातून शासनामार्फत दरवर्षी केला जातो. या बालमहोत्सवात उत्स्फूर्तपणे मुलांना भाग घेण्यासाठी, त्यांना आनंद देण्यासाठी महिला व बालविकास प्रयत्न करत असतो. अशा महोत्सवामधून भविष्यात येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्याची ऊर्जा मिळत असते. मैदानी खेळ, सांघिक खेळ खेळायला हवेत. त्यामधून एकमेकांचा आदर ठेवून खिळाडूवृत्ती वाढीला लागण्यास मदत होते. हार-जीतपेक्षा या महोत्सवात हिरीरिने भाग घेता हे सर्वात महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुलांना घडवणे हे शिक्षक, पालकांचे काम ः
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबाळकर म्हणाले, मुलांना घडवणे हे शिक्षकांचे व पालकांचे काम आहे. त्यांच्या बौद्धिक तसेच शारीरिक क्षमतेचा विकास करणे, त्यांच्यातील सुप्तगुणांना वाव देणे यासाठी अशा बालमहोत्सवांची आवश्यकता आहे. मुलांनी अशा महोत्सवामध्ये सहभागी होणे, हे जास्त आनंददायी आहे.
