आंदुर्लेत ‘जन्म लेकीचा… समृद्ध गावाचा’ उपक्रम
16083
आंदुर्लेत ‘जन्म लेकीचा... समृद्ध गावाचा’ प्रेरणादायी उपक्रम
ग्रामपंचायतीचा पुढाकार; महिन्याच्या मानधनासह बैठक भत्ता नवजात मुलीला देणार
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ७ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत आंदुर्ले ग्रामपंचायतीने ‘जन्म लेकीचा, समृद्ध गावाचा’ हा नाविन्यपूर्ण व प्रेरणादायी उपक्रम राबवून जिल्ह्यात आदर्श निर्माण केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत सरपंच, उपसरपंच तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनी आपले एका महिन्याचे मानधन व मासिक सभा बैठक भत्ता एकत्रितपणे नवजात मुलीच्या भविष्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला असून अशी पुढाकार घेणारी आंदुर्ले ग्रामपंचायत जिल्ह्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे.
आंदुर्ले ग्रामपंचायतीचे सरपंच अक्षय तेंडोलकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. ‘मुलीचा सन्मान म्हणजेच समाजाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी भक्कम पायाभरणी’ असल्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात येत आहे. सरपंचांचे एक महिन्याचे मानधन, उपसरपंचांचे एक महिन्याचे मानधन तसेच सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांचा एका महिन्याचा मासिक सभा बैठक भत्ता नवजात मुलीच्या भविष्यासाठी देण्याची घोषणा ग्रामसभेत करण्यात आली होती. यापूर्वी काही ग्रामपंचायतींनी सरपंचांचे मानधन देण्याचा उपक्रम राबविला असला तरी सरपंच, उपसरपंच आणि सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांनी एकत्रितपणे आर्थिक योगदान देण्याचा उपक्रम राबविणारी आंदुर्ले ग्रामपंचायत जिल्ह्यात प्रथमच ठरली आहे. या उपक्रमाचे गावात सर्वत्र कौतुक होत असून ग्रामस्थांनी त्याचे स्वागत केले आहे.
यावेळी सरपंच तेंडोलकर, उपसरपंच अनिल भगत, माजी उपसरपंच चंद्रकीसन मोर्ये, माजी सरपंच सौ. आरती पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य सौ. अंजनी पाटकर, सौ. स्मिता पिंगुळकर, सुप्रिया येरम, अनुराधा साळगांवकर, सतीश राऊळ, प्रसाद सर्वेकर, अंगणवाडी सेविका सौ. स्नेहा तेंडोलकर, नीलेश मुणगेकर उपस्थित होते. भविष्यातही असे नाविन्यपूर्ण व समाजहिताचे उपक्रम राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतीसोबत कायम राहण्याचा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
-----------
प्रियांशी शिरोडकर पहिली लाभार्थी
या उपक्रमाची पहिली लाभार्थी म्हणून आंदुर्ले गावातील आवेरेवाडी येथील पांडुरंग जयराम शिरोडकर यांची नवजात कन्या प्रियांशी शिरोडकर हिची निवड झाली आहे. यावेळी ग्रामपंचायतमधील सरपंच, उपसरपंचांसह ग्रामस्थ व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
