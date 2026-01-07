‘ओपीडी वारियर्स’, ‘नर्सिंग गर्ल्स’ विजेते
16076
‘ओपीडी वॉरियर्स’, ‘नर्सिंग गर्ल्स’ विजेते
टेनिसबॉल क्रिकेट; सिंधुदुर्गनगरीत जिल्हा रुग्णालयाचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ७ ः शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालय आयोजित टेनिसबॉल क्रिकेट स्पर्धेत पुरुष गटात ओपीडी वॉरियर्स संघ, तर महिला गटात जेएनएम नर्सिंग गर्ल्स संघ अंतिम विजेता ठरला. विजेत्या संघांना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या हस्ते चषक देऊन सन्मानित करण्यात आले.
सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा क्रीडा संकुलामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग अंतर्गत क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन केले होते.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने प्रथमच आयोजित ही स्पर्धा उत्साहात झाली. जिल्ह्याच्या अपर पोलिस अधीक्षक नयोनी साटम यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. चार दिवसीय क्रीडा महोत्सवात वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या संघांनी सहभाग नोंदवून मैदानावर कौशल्य दाखविले.
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या चुरशीच्या सामन्यामध्ये १६ पुरुष, तसेच ६ महिला संघांनी सहभाग घेतला.
पुरुष गटात अंतिम सामन्यात ‘ओपीडी वॉरियर्स’ संघाने विजेतेपद, तर ‘जीएनएम डॉक्टर्स’ संघाने उपविजेतेपद पटकावले. महिला गटातील सामन्यात ‘जीएनएम नर्सिंग गर्ल्स’ संघाने प्रथम, तर ‘ब्लड बॅंक व सिस्टर्स’ संघ उपविजेता ठरला. अष्टपैलू पुरुष गटात उत्कृष्ट फलंदाज-डॉ. विजय वाघमारे, मॅन ऑफ द टूर्नामेंट-रुपेश सावंत, उत्कृष्ट गोलंदाज-विशाल माने, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक-पंकज अंदुर्लेकर यांना सन्मानित करण्यात आले. महिला खेळाडूंमध्ये उत्कृष्ट फलंदाज सायली साळगावकर, मॅन ऑफ द टूर्नामेंट-लक्ष्मी नाईक, उत्कृष्ट गोलंदाज-जयश्री वसावे, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक स्नेहल कांबळे यांना सन्मानित केले. स्पर्धेला अधिष्ठाता डॉ. अनंत डवंगे, उप-अधिष्ठाता डॉ. संतोष फुपरे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिल्पा नारायणकर उपस्थित होत्या. समाजसेवा अधीक्षक नितीन तुरनर यांनी आभार मानले.
