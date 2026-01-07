राज्यस्तर कराटे स्पर्धेत मधुरा, सानिकाचे यश
मधुरा मांजरेकर, सानिका गोसावी
राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धेत
मधुरासह, सानिकाचे यश
सावंतवाडी, ता. ७ ः विरार-मुंबई येथे झालेल्या स्टेअर्स युथ महाराष्ट्र कराटे चॅम्पियनशिप २०२५-२६ या राज्यस्तरीय स्पर्धेत मळगाव येथील मधुरा मांजरेकर हिने रौप्य व कांस्य, तर सानिका गोसावी हिने दोन कांस्यपदके पटकावत गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला.
विरार येथील अर्नाळा बीचवर ही स्पर्धा झाली. या स्पर्धेत राज्यभरातील विविध कराटे अकादमीचे खेळाडू सहभागी झाले होते. मधुरा व सानिका यांनी जिद्द आणि परिश्रमाच्या जोरावर हे यश प्राप्त केले. मधुरा व सानिका येथील आरपीडी महाविद्यालयात अकरावी कला शाखेत शिकत असून मळगाव येथे कराटेचे प्रशिक्षण घेत आहेत. या दोघींना इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ डिफेन्सचे संचालक किरण देसाई यांचे मार्गदर्शन लाभले. या सुवर्ण यशामुळे दोघींचीही दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय कराटे स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. या यशामुळे मळगाव परिसरासह सर्वस्तरातून दोघींचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
शूटिंग बॉल स्पर्धेमध्ये
आचरा, त्रिंबक विजेते
आचरा, ता. ७ ः पोलिस रेजिंग डे निमित्त येथील पोलिस ठाण्यातर्फे आयोजित शूटिंग बॉल स्पर्धेत शिवरामेश्वर आचरा तर थ्री पासिंग शूटिंग बॉलमध्ये त्रिंबक रामेश्वर संघाने प्रथम क्रमांक मिळविला. आचरा पिरावाडी येथे झालेल्या या स्पर्धेत सहा संघांनी सहभाग घेतला. स्पर्धेचे उद्घाटन आचरा पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक प्रदीप पोवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी जनता विद्यामंदिर त्रिंबकचे चेअरमन सकपाळ, पोलिस ठाण्याचे मिलिंद परब, हेमंत पेडणेकर, मनोज पुजारे उपस्थित होते. या स्पर्धेचे चषक सचिन माणगांवकर (दहिबाव) यांनी पुरस्कृत केले होते.
