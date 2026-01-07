रंगमंचावर ‘हीरो नंबर वन’ अव्वल
परुळेतील एकांकिका स्पर्धा; ‘प्रेम की यातना’ला द्वितीय क्रमांक
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ७ ः परुळे युवक कला, क्रीडा मंडळ आयोजित तीन दिवस चाललेल्या ॲड. अभय कुमार देसाई स्मृती राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेमध्ये मुंबई येथील थिएटर्सवालेच्या ‘हीरो नंबर वन’ एकांकिकेने प्रथम क्रमांक मिळविला. सलग ३५ व्या वर्षी आयोजित केलेल्या या स्पर्धेमध्ये १५ संघ सहभागी झाले.
येथील श्री देव आदिनारायण मंदिराच्या रंगमंचावर झालेल्या स्पर्धेला राज्यभरातून नाट्यसंघांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मधुमिलिंद रत्नागिरी संघाच्या ‘प्रेम की यातना’, तृतीय क्रमांक कारवा कोल्हापूरच्या ‘म्हंव उठलय’ या एकांकिकेने मिळविला. आयडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल नेरुरच्या ‘देवराई’ला उत्तेजनार्थ पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. वैयक्तिक पारितोषिके अशी - दिग्दर्शन-सागर माने, (हीरो नंबर वन), चंद्रशेखर मुळये (प्रेम की यातना), तन्मय राऊळ (म्हंव उठलय). पुरुष अभिनय-दीपक माळगावकर (प्रेम की यातना), अमित खेडस्कर (हीरो नंबर वन), बाप्या पटेल (म्हंव उठलय). स्त्री अभिनय-प्रतिमा राणे (हीरो नंबर वन), मुक्ता शेवेकर (प्रेम की यातना), सृष्टी करंदीकर (इन सर्च ऑफ, आर्यरूप नाट्य संस्था, सांगली). नेपथ्य-श्याम सारंग, भूषण सारंग (देवराई, आयडियल स्कूल नेरुर). प्रकाश योजना-चंद्रशेखर मुळये (प्रेम की यातना). संगीत संयोजन-केतन परब (हीरो नंबर वन). सर्वोत्कृष्ट विनोदी भूमिका-शोण घुर्ये (बाबा वर्दम थिएटर्स कुडाळ). सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार-संस्कृती शर्मा (देवराई), समाज प्रबोधनपर एकांकिका-भरकाट (अक्षर सिंधू साहित्य कला मंच, कणकवली).
स्पर्धेचे परीक्षण रत्नागिरी येथील प्रसिद्ध नाट्य कलाकार सुवास भोळे, विनय घोनसारकर यांनी केले. पारितोषिक वितरण जिल्हा परिषद माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती नीलेश सामंत, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सचिन देसाई, नाट्य कलाकार सुहास भोळे, अविनाश देसाई, डॉ. उमाकांत सामंत, प्रसाद पाटकर, पत्रकार भूषण देसाई, आनंद सामंत यांच्या हस्ते झाले. पूर्वा नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रथमेश नाईक, अजित परुळेकर यांनी प्रास्ताविक केले. सुनात राऊळ यांनी आभार मानले.
