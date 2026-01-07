मुक्ताई अकादमीच्या खेळाडूंची राष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेमध्ये छाप
सावंतवाडी, ता. ७ ः बेळगाव येथे रोटरी क्लब व जिल्हा बुद्धिबळ असोसिएशनतर्फे आयोजित दुसऱ्या शतरंज रॅपिड रेटिंग राष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेत येथील मुक्ताई अकादमीच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन केले. यामध्ये बाळकृष्ण पेडणेकर, मयुरेश परुळेकर, तनिष तेंडोलकर, हर्ष राऊळ, अथर्व वेंगुर्लेकर, राजेश विरनोडकर या आंतरराष्ट्रीय मानांकित खेळाडूंचा समावेश आहे.
स्पर्धेत देशभरातील ३६५ खेळाडू सहभागी झाले. अकादमीचा जिल्ह्यातील आघाडीचा राष्ट्रीय खेळाडू बाळकृष्ण पेडणेकर याने नऊ फेऱ्यांमध्ये सहा फेऱ्या जिंकून व एक बरोबरीत सोडवून साडेसहा गुणांची कमाई केली. त्याने मुख्य गटात एकोणिसावा क्रमांक पटकावला. त्याला रोख रक्कम आणि प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले. मालवण येथील मयुरेश परुळेकर याने साडेपाच गुणांसह ‘व्हिज्युअली चॅलेंज’ गटात पहिला क्रमांक पटकावला. त्याला चषक आणि प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविले. कुडाळ येथील तनिष तेंडोलकर याने साडेपाच गुणांसह ४१ आंतरराष्ट्रीय रेटिंग पॉईंट्स मिळविले. अकादमीचे अध्यक्ष कौस्तुभ पेडणेकर, प्रशिक्षक उत्कर्ष लोमटे यांचे मार्गदर्शन मिळाले. अकादमीच्या विश्वस्त सचिव स्नेहा पेडणेकर यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.
