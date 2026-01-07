गुळदुवे-शेटकरवाडी रस्ता धोकादायक
गुळदुवे-शेटकरवाडी रस्ता धोकादायक
बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष; ग्रामस्थांमधून तीव्र नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ७ ः मळेवाड-आरोंदा मुख्य रस्त्यावरील गुळदुवे (शेटकरवाडी) येथील रस्ता मागील अनेक महिन्यांपासून खचला असून, अद्यापही दुरुस्ती न झाल्याने हा मार्ग दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक बनत आहे. रस्त्याच्या बाजूचा भराव कोसळल्यामुळे येथील पिण्याच्या पाण्याच्या तळी व बागायतीला धोका निर्माण झाला असून, बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षाबाबत ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मागील वर्षी जून २०२५ मध्ये येथील शेटकरवाडी परिसरात मुख्य रस्त्याचा एक भाग बाजूने खचला होता. याबाबत तत्काळ संबंधित विभागाला माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर बांधकाम विभागाने तात्पुरत्या स्वरूपात धोकादायक ठिकाणी बॅरिकेट्स लावून दिवाळीनंतर दुरुस्तीचे काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, २०२६ उजाडले तरीही प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नाही.
दरम्यान, हा रस्ता अधिकच खचत व कोसळत असून, या ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी वळण असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. या संदर्भात ग्रामपंचायत व स्थानिक ग्रामस्थांनी सह्यांचे निवेदन बांधकाम विभागाला देत रस्ता तात्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. संभाव्य नुकसान व एखादी दुर्घटना होण्याआधी प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
पिण्याच्या पाण्यात कोसळतेय माती
गुळदुवे (शेटकरवाडी) येथील याच रस्त्यालगत ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्याची तळी असून, कोसळणाऱ्या भरावातील माती पाण्यात मिसळत असल्याने पाणी दूषित होत आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
कित्येक वर्षे रोज या रस्त्यावरुन गोव्यात कामाला जातो. गुळदुवे-शेटकरवाडी या ठिकाणी रस्ता खचल्याने काळजी घ्यावी लागते. तेथे तीव्र वळणही असल्याने अपघाताचा धोका आहे. सहा महिन्यांपासून हीच स्थिती असून याकडे संबंधित विभागाने तत्काळ लक्ष द्यावे.
- प्रवीण रेडकर, मातोंड, वाहनचालक
