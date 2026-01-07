दापोली - राधेश लिंगायत यांना उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार प्रदान
दापोली ः पत्रकार दिनानिमित्त मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने नगराध्यक्षा कृपा घाग यांच्या हस्ते उत्कृष्ट पत्रकारितेचा पुरस्कार स्वीकारताना कुटुंबासमवेत ‘सकाळ’ दापोली बातमीदार राधेश लिंगायत.
राधेश लिंगायत यांना उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार
मराठी पत्रकार परिषद ; दापोलीत वितरण सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ७ ः पत्रकारदिनानिमित्त दापोली मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे ‘सकाळ’चे बातमीदार राधेश लिंगायत यांचा विशेष बातम्यांसाठीचा उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.
दापोलीतील रामराजे महाविद्यालयाच्या सभागृहात पुरस्कार वितरण कार्यक्रम झाला. या वेळी ज्येष्ठ विचारवंत व पद्मश्री दादा इदाते, दापोली अर्बन बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजीराव थोरात, नगराध्यक्षा कृपा घाग, नगरसेविका साधना बोत्रे, डॉ. कुणाल मेहता, रामराजे संस्थेच्या अध्यक्षा स्मिताली राजपुरे, सरपंच अक्षय फाटक यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या प्रसंगी दिनदर्शिकेचे प्रकाशनदेखील करण्यात आले.
या वेळी इदाते म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजपर्यंत देशातील सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक चळवळींना दिशा देण्याचे कार्य पत्रकारितेने केले आहे. भारताच्या परिवर्तनात पत्रकारांची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. दापोलीसारख्या कोकणातील भूमीतून अनेक नररत्ने घडली असून, या भूमीचे योगदान देशाच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दापोली ही नररत्नांची भूमी असून, येथील पत्रकारांनी त्या थोर व्यक्तिमत्त्वांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
