साडवलीत सुरक्षेसाठी बसवले सीसीटिव्ही कॅमेरे
ग्रामपंचायतीचा पुढाकार; चोऱ्यांमुळे निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. ७ ः देवरूखनजीकच्या साडवली ग्रामपंचायतीच्यावतीने साडवली परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
साडवली परिसरात मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत घरफोडीचे काही प्रकार घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. रात्रीच्या वेळी संशयास्पद हालचाली वाढल्याच्या तक्रारीही ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीने तातडीने पावले उचलत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत साडवली परिसरातील सह्याद्रीनगर तिठा, साडवली स्टॉप, ठाकरे हायस्कूल स्टॉप अशा वर्दळीच्या व संवेदनशील ठिकाणी कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यामुळे या भागातील वाहतूक, नागरिकांची ये-जा तसेच संशयास्पद हालचालींवर सतत नजर ठेवणे शक्य होणार आहे तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता साडवली परिसरातील चार प्राथमिक शाळांमध्येही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. शाळेच्या आवारात घडणाऱ्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवता येणार असल्याने पालकांमध्येही सुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.
या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीकडून साडवली परिसरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी करडी नजर ठेवली जाणार आहे. भविष्यात गुन्हेगारी घटनांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. गरज भासल्यास पोलिस प्रशासनालाही सीसीटीव्ही फूटेज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे ग्रामपंचायतीच्यावतीने सांगण्यात आले. ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमाचे नागरिक, पालक व व्यापाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात येत असून, सुरक्षित साडवलीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.