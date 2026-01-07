दापोली-शहर विकासात राजकारण नाही
-rat७p१२.jpg-
P२६O१६१३६
दापोली ः नगरपंचायत हद्दीतील काळकाई कोंडावरील रस्ताकामाचे भूमिपूजन करताना राज्यमंत्री योगेश कदम. शेजारी नगराध्यक्षा कृपा घाग, उपनगराध्यक्ष खालिद रखांगे, नगरसेवक आणि शिवसेना पदाधिकारी.
-----------
शहरविकासात राजकारण नाही
राज्यमंत्री योगेश कदम; दापोलीत विकासकामांचे भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ७ ः शहरविकासासाठी आपण कधीही राजकारण आड येऊ दिले नाही. सत्ताधारी नगरसेवकांनी विकासासाठी योग्य निर्णय घेत शिवसेनेची कास धरली आणि त्यानंतर दापोलीत विकासपर्व सुरू झाले. आता हा विकास कोणीही रोखू शकणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.
दापोली नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांशी पूर्वी सुसंवाद नसल्यामुळे कोणतेही विकास प्रस्ताव आपल्यापर्यंत पोहोचले नाहीत; मात्र, नगरसेवकांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर शहरविकासाला गती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. दापोली शहरातील प्रभाग क्र. ३, ६, ७, १०, १२ आणि १४ मध्ये आरसीसी गटार, नाला चॅनलायजेशन, रस्ता मजबुतीकरण, डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण, पुलांचे नूतनीकरण तसेच बंदिस्त गटार अशा विविध विकासकामांसाठी ७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्या कामांचे भूमिपूजन कदम यांच्या हस्ते झाले. या वेळी नगराध्यक्षा कृपा घाग, उपनगराध्यक्ष खालिद रखांगे, शहरप्रमुख प्रसाद रेळेकर, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख किशोर देसाई, तालुकाप्रमुख उन्मेष राजे, भगवान घाडगे, माजी तालुकाप्रमुख प्रदीप सुर्वे, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र पेठकर, माजी नगरसेवक प्रकाश साळवी, युवासेना शहरप्रमुख बाबू पारकर, नगरसेवक संतोष कळकुटके, विलास शिगवण, शिवानी खानविलकर आदी उपस्थित होते.
कदम म्हणाले, दापोली मतदार संघात गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासाचा मोठा बॅकलॉग राहिला आहे. आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात हा बॅकलॉग भरून काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राहील. पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित होत असलेल्या दापोली शहरात आवश्यक पायाभूत सुविधांची कमतरता होती ती भरून काढण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.