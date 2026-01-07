विद्यार्थ्यांनी केला सावित्रीचा वड परिसर स्वच्छ
सावित्रीचा वड परिसराची स्वच्छता
वराडकर हायस्कूलचा पुढाकार ; मातृमंदिर संस्थेतर्फे श्रमदान स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ७ः सामाजिक बांधिलकीची जाणीव आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत एन. के. वराडकर हायस्कूल, मुरुड येथील विद्यार्थ्यांनी सावित्रीचा वड परिसर स्वच्छ केला. मातृमंदिर विश्वस्त संस्था, निगडी (पुणे) यांच्यावतीने आयोजित श्रमदान स्पर्धेत शाळेने उत्स्फूर्त सहभाग घेत हा आदर्श उपक्रम राबविला.
मातृमंदिर विश्वस्त संस्थेतर्फे आयोजित केलेल्या श्रमदान स्पर्धेत एन. के. वराडकर हायस्कूलने सहभाग घेतला होता. यामध्ये सार्वजनिक व ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या सावित्रीचा वड परिसराची स्वच्छता व सुशोभीकरणासाठी निवड करण्यात आली होती. सोमवारी (ता. ५) शाळेतील विद्यार्थ्यांनी श्रमदान केले. परिसरातील साचलेला कचरा हटवून स्वच्छता करण्यात आली. तसेच रंगरंगोटी करून आकर्षक वारली पेंटिंगही साकारले. त्यामुळे हा परिसर अधिक सुंदर व देखणा बनलेला आहे. या उपक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना श्री. थोरात व राजेश नरवणकर यांचे मार्गदर्शन मिळाले.
हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी मुख्याध्यापक श्री. गमरे, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक, स्थानिक ग्रामस्थ तसेच निर्मल ग्रामपंचायत मुरुड यांचे सहकार्य लाभले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी, स्वच्छतेची सवय तसेच सार्वजनिक ठिकाणांबाबत जबाबदारीची भावना अधिक दृढ झाल्याचे मत व्यक्त उपस्थितांनी व्यक्त केले.
---
विद्यार्थ्यांचे कौतुक
सामाजिक बांधिलकीची जाणीव व पर्यावरण संवर्धाचा संदेश देत वराडकर हायस्कूलने पुढाकार घेत विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून राबवलेल्या स्वच्छता मोहीमेचे परिसरातील नागरिकांकडून कौतुक होत आहे.
