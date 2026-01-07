तिरोड्यातील टॉवर आठ दिवसांत कार्यान्वित करा; अन्यथा आंदोलन
तिरोड्यातील टॉवर आठ दिवसांत कार्यान्वित करा
सागर नाणोसकर ः अन्यथा आंदोलनाचा ''बीएसएनएल''ला इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ ः तालुक्यातील तिरोडा येथे उभारण्यात आलेला बीएसएनएल टॉवर गेल्या १० महिन्यांपासून धूळ खात आहे. येत्या आठ दिवसांत हा टॉवर कार्यान्वित न झाल्यास २६ जानेवारीला टॉवरवर चढून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ठाकरे युवासेना उपजिल्हाधिकारी तथा नाणोस ग्रामपंचायत सदस्य सागर नाणोसकर यांनी प्रशासनाला दिला आहे. तिरोडा येथे पाच वर्षांपूर्वी मोबाईल टॉवर मंजूर झाला होता. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर १० महिन्यांपूर्वी त्याची उभारणी पूर्ण झाली; मात्र तो अद्याप सुरू केलेला नाही. त्यामुळे तिरोडा, नाणोस आणि गुळदुवे परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामस्थ सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यास तयार असतानाही, अधिकारी केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नाणोसकर यांनी यासंदर्भात बीएसएनएलचे उपमहाव्यवस्थापकांना लेखी पत्र दिले आहे. अधिकारी केवळ वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मारून नेत आहठ दिवसांत टॉवर सुरू झाला नाही, तर प्रजासत्ताकदिनी थेट टॉवरवर चढून आंदोलन केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यामधून दिला आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे शहरप्रमुख आशीष सुभेदार, शब्बीर मणियार आदी उपस्थित होते.
