रत्नागिरीत मोफत कराटे प्रशिक्षण
रत्नागिरीत मोफत
कराटे ट्रेनिंग शिबिर
पावस ः कराटे असोसिएशन व जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय यांच्यातर्फे आयोजित मोफत ॲडव्हान्स कराटे ट्रेनिंग कॅम्पला उत्साहात सुरुवात झाली. तालुका क्रीडाधिकारी गणेश जगताप यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्घाटन झाले. त्यांनी स्वसंरक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. कराटे प्रशिक्षकांनी कॅम्पदरम्यान सहभागी विद्यार्थ्यांना काता–कुमिते, स्पर्धात्मक कराटेचे नियम तसेच स्वसंरक्षण याबद्दल मार्गदर्शन देण्यात आले. कॅम्पचे प्रशिक्षण रत्नागिरीतील नामवंत कराटे प्रशिक्षक जावेद मिरकर, सूरज बने, अरुण बेग यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना कराटेचे काता, कुमिते आणि स्वसंरक्षणाचे उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिळाले. तसेच सहाय्यक कराटे प्रशिक्षक नौशिन कापडी, तेजस जाधव, अयान मिरकर, रिया माचकर, दिव्य यादव, ध्रुव बसणकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
जिल्ह्यात २०पर्यंत
मनाई आदेश
पावस ः जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी ६ ते २० जानेवारी या कालावधीत प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी जारी केला आहे. जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आगामी काळात सण, उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटनातर्फे त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांच्या तसेच विषयासंदर्भात आंदोलने केली जातात. राजमाता जिजाऊ जन्मदिन, पारसी शेहरेवार मासारंभ, भोगी, मकरसंक्रात, छत्रपती संभाजीराजे राज्याभिषेक दिन, मेरू त्रयोदशी साजरा करण्यात येणार आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवडणुका लक्षात घेता सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षवाढीसाठी दौरे तसेच सभा घेत असून, त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्त्यांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आला आहेत.
डेरवण येथे आज
क्रीडा स्पर्धेची सांगता
पावस ः जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या जिल्हास्तरीय हिवाळी क्रीडा स्पर्धा चिपळूण तालुक्यातील डेरवण येथे सुरू झाल्या. बुधवारी (ता. ७) या स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ गुरूवारी (ता. ८) सायंकाळी ४ वा. होणार आहे. बुधवारी मुलगे/मुलींच्या सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा स्पर्धा झाल्या. ८ ला मुलगे/मुली यांच्या सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा स्पर्धा घेण्यात येतील.
चिंचखरी येथील रस्ता
डांबरीकरण काम सुरू
पावस ः रत्नागिरी तालुक्यातील चिंचखरी येथील रस्ता डांबरीकरण कामाला सुरुवात झाली. भाजप तालुकाध्यक्ष दादा दळी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नातून हे काम मंजूर झाले. चव्हाण यांच्या शिफारशीनुसार, तालुक्यात ४ कोटी रुपयांचा ग्रामविकास मंत्रालयाचा विकासनिधी प्राप्त झाला. यातील सोमेश्वर-चिंचखरी येथे किशोर बोरकर यांच्या घरापासून नितीन बोरकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण कामाचे भूमिपूजन झाले. या वेळी सरपंच दीपश्री पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य वैशाली बोरकर, नितीन बोरकर, संतोष बोरकर, किशोर बोरकर, गुरुदास गोविलकर, राजा सांडीम, मंदार चव्हाण आदी उपस्थित होते.