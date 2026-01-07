मंडणगड-ग्रुप ग्रामपंचायत पाटची दुहेरी कामगिरी
पाट: महिलांना कापडी पिशव्यांचे वाटप करताना ग्रामपंचायत अधिकारी गीतांजली शिंदे
ग्रुपग्रामपंचायती दुहेरी कामगिरी
पाटमध्ये कापडी पिशव्यांचे वाटप ; पाटगाणीत बंधाऱ्याची उभारणी
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ७ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पाट ग्रुपग्रामपंचायतीच्यावतीने पर्यावरण संवर्धन आणि जलसंधारणाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे दोन नावीन्यपूर्ण उपक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात आले.
प्लास्टिक वापर कमी करून पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील महिलांना कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. या वेळी ग्रामपंचायत अधिकारी गीतांजली शिंदे यांनी महिलांना मार्गदर्शन करताना महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्वावलंबन, उद्योजकतेचे महत्त्व तसेच गावपरिसर स्वच्छ ठेवून आरोग्य रक्षणासाठी स्वच्छतेचे महत्त्व विशद केले. या कार्यक्रमास सर्व बचतगटांच्या महिला सदस्यांसह ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते. त्याचबरोबर पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संदेशानुसार पाटगाणी येथे वनराई बंधारा बांधण्याचा उपक्रम ग्रामस्थांच्या सहभागातून राबवण्यात आला. या उपक्रमात सरपंच सचिन चिले, सदस्य सतीश दिवेकर, ग्रामपंचायत अधिकारी गीतांजली शिंदे, ग्रामपंचायत कर्मचारी व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ, महिला सहभागी झाले होते. या बंधाऱ्यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार असून, शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास हातभार लागणार आहे.
