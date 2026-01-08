सावित्रीबाईच्या विचारांची ज्योत स्त्रियांनी तेवत ठेवावी
कणकवली : येथील कार्यक्रमात बोलताना प्रा. सीमा हडकर.
प्रा. सीमा हडकर : कणकवलीत ‘सावित्रीबाई फुले यांचे जीवन कार्यावर व्याख्यान
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ७ : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या अपार त्यागामुळे आज स्त्रियांना पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्व क्षेत्रांत काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आधुनिक स्त्रियांनी सावित्रीबाई फुलेंच्या विचारांची ज्योत कायम तेवत ठेवावी, असे आवाहन कणकवली कॉलेजच्या प्रा.सीमा हडकर यांनी केले.
नगरपंचायत बालकल्याण विभाग, कनक सिंधू शहर स्तर संघ यांच्या संयुक्तपणे नगरवाचनालयाच्या अप्पासाहेब पटवर्धन सभागृहात ‘सावित्रीबाई फुले यांचे जीवनकार्य’ या विषयावर व्याख्यान झाले. यात प्रा. हडकर बोलत होत्या. यावेळी कार्यक्रमाला नगराध्यक्ष संदेश पारकर, नगरपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकारी अमोल अघम, नगरसेवक सुशांत नाईक, जयेश धुमाळे, संकेत नाईक, नगरसेविका सुमेधा अंधारी, दीपिका जाधव, जाई मुरकर, शहर समन्वयक जयश्री ठाकरे, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी अमोल भोगले, मनोज धुमाळे, माजी नगरसेविका विशाखा कांबळे, अॅड. सुदीप कांबळे, किशोर कदम, दिव्या साळगावकर, प्रिया सरुडकर आदी उपस्थित होते.
प्रा. हडकर म्हणाल्या की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही स्त्रिया साहित्याच्या माध्यमातून स्वतःची अभिव्यक्ती करत होत्या. सावित्रीबाई फुले या एक संवेदनशील साहित्यिकाही होत्या. मात्र, त्यांनी लिहिलेले साहित्य प्रकाशझोतात न आल्याने त्यांचे विचार समाजात अपेक्षित प्रमाणात रुजलेले नाहीत. स्त्री-पुरुष समानतेची बीजे समाजात पेरली जातील या भीतीपोटी काही लोकांनी त्यांचे साहित्य जाणीवपूर्वक दडपले, त्यामुळे त्यांची साहित्यिक ओळख झाकोळली गेली.
त्या म्हणाल्या, सावित्रीबाई फुलेंनी मुलींना शिक्षणाची दारे उघडून समाजात स्त्रियांना मानाचे स्थान मिळवून दिले. फुले दाम्पत्याने समाज परिवर्तनासाठी केलेले कार्य आजच्या स्त्रियांनी पुढे नेणे गरजेचे आहे. समाज परिवर्तनाच्या मार्गावर चालताना फुले दाम्पत्याला अनेक संकटे व आव्हाने सहन करावी लागली. त्यांच्या त्यागामुळेच स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने समानतेचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्यामुळे या स्वातंत्र्याचा योग्य उपयोग करून स्त्री सक्षमीकरणाची चळवळ अधिक बळकट करावी.
