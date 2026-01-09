आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राची परब यांना प्रदान
मालवण, ता. ९ : शैक्षणिक क्षेत्रातील २५ वर्षांच्या निष्ठायोग्य आणि सेवाभावी कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र राज्यमान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाच्या वतीने प्राची परब यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. श्री सद्गुरू सदानंद माऊली एज्युकेशनल फाउंडेशन, मालवण संचलित डॉ. एस. एस. कुडाळकर प्राथमिक शाळेत त्या मुख्याध्यापिका म्हणून कार्यरत आहेत. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा भाग्यरेखा दळवी यांच्या हस्ते परब यांना शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले. व्यासपीठावर संस्थेचे उपाध्यक्ष भालचंद्र राऊत, सचिव महेश मांजरेकर, महासंघाचे अध्यक्ष गणपत चौकेकर, उपाध्यक्षा सौ. गुळवे, सचिव नार्वेकर यांसह संघटनेचे पदाधिकारी व शिक्षणप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पंचवीस वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेमध्ये त्यांनी केलेल्या शैक्षणिक कार्यामुळे त्यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
